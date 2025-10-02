¿Mesa de “paz total” con exparamilitares será por la justicia o por cálculo político del Gobierno?

Todavía no se ha instalado formalmente la mesa de “paz total” con los excomandantes paramilitares, en su segundo intento por parte de la Casa de Nariño, y el proceso ya está levantando polémicas por la supuesta manipulación política que le haría el Gobierno en época electoral.

Quien le puso el picante político al asunto fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de asistir a una reunión con representantes de los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su despacho, este miércoles.

“Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobretodo a la verdadera clase política que estuvo en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento”, manifestó en una rueda de prensa posterior.

Y añadió: “Varios de esos actores políticos (que en el pasado de beneficiaron de las AUC) hoy son candidatos, ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad, o sustentándose en lo que se debe hacer”.

La mesa de paz con los exparamilitares, cuya promesa era darle un cierre a los procesos de verdad, justicia y reparación expuestos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, estaba suspendida desde el pasado mes de junio.

En ese entonces, los antiguos jefes de las AUC renunciaron a su condición de gestores de paz, alegando en una carta que la razón eran los pocos avances en las conversaciones con el Gobierno, y criticaron severamente al consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, por su aparente falta de compromiso.

Sin embargo, Gustavo Petro decidió revivir la mesa en plena carrera electoral por la presidencia de 2026, mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.