El país avanza en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Para este 29 de junio, 17.941.942 personas habían iniciado su esquema a nivel nacional, lo que representa un 51 % del total proyectado. A día de hoy la etapa 4 (de 5 en total) tiene habilitada la vacunación de personas mayores de 45 años sin agendamiento ni inscripción en Mi Vacuna (la plataforma dispuesta por MinSalud para avanzar en el desarrollo del Plan). Para recibirla solo deben acercarse con el documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación dispuestos en centros de salud, hospitales y puntos masivos (ver en la parte inferior Para saber más).

Pese a esto, desde el Ministerio de Salud y Protección Social recomiendan que con el fin de evitar aglomeraciones se opte por la posibilidad de asistir con cita previa. “Es necesario que como sistema de salud sigamos haciendo los mayores esfuerzos. Vacunarnos es sinónimo de vida y ya lo hemos evidenciado con la reducción en la proporción de muertes en mayores de 60, 70 y 80 años”, la población vacunada en las primeras etapas del Plan.

¿Y los jóvenes?

La etapa actual también está priorizando a las personas mayores de 12 años que tengan alguna de las siguientes comorbilidades: enfermedad hipertensiva, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad grado 1, 2 y 3 (con un Índice de Masa Corporal mayor o igual a 30), en lista de espera de trasplante de órganos vitales, post trasplante de órganos vitales, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas, enfermedad cerebrovascular, desórdenes neurológicos, Síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico, trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual (y otros trastornos debidos a lesión, disfunción cerebral o enfermedad somática), fibrosis quística, artritis reumatoide, Lupus Eritematoso Sistémico, Espondilitis Anquilosante y vasculitis.

¿Cómo acceder a ella?

Como se mencionó al inicio, las personas mayores de 45 años pueden asistir sin cita previa. Por otro lado, quienes cumplen con los demás requisitos (ser mayor de 12 años y tener una comorbilidad) pueden acceder al biológico solo si están priorizados en Mi Vacuna. “Dicha priorización depende de la información que reporten las diferentes EPS a la plataforma”, explica Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín y gerente de vacunación.

Sin embargo, en caso de que usted tenga una de estas enfermedades, pero no se encuentre priorizado en Mi Vacuna, puede ingresar a la página (clic aquí). Allí encontrará tres componentes: Me Informo, Me Consulto y Me Postulo. En la última de ellas debe diligenciar sus datos personales y esperar que a nivel técnico se efectúe la priorización.

Cuando se hace de este modo, la información ingresada llega al Ministerio y desde allí la validan con la EPS. “Nosotros disponemos la información a las EPS con periodicidad de 3 días. Posterior a esto dependemos de la respuesta de ellos para priorizar”, agregan desde MinSalud.

En caso de que ya lo haya intentado de este modo y continúe sin ser priorizado deberá comunicarse directamente con su EPS. Desde SURA explican el proceso: “Si desde Mi Vacuna no te deja postular y en EPS SURA no tienes la marcación de asma, por ejemplo, como paciente debes solicitar una consulta médica para que sea revisada tu historia clínica”.

Posterior a la cita la EPS realiza el reporte al Ministerio. Todo el trámite demora entre 2 y 10 días hábiles, por lo que como usuario deberá estar consultando de forma periódica en la plataforma web.

Avances: los datos

Al 29 de junio, de las más de 17 millones de dosis que se habían aplicado a nivel nacional, 6.566.762 correspondían a segundas dosis y 87.968 a monodosis. Así fue superada (el 26 del mismo mes) la meta de vacunación planteada por el Ministerio.

En Medellín han sido aplicadas 1.306.406 dosis, de las cuales 800.738 corresponden a primeras dosis y 22.609 a dosis únicas. Des este modo, para el 29 de junio, a nivel de ciudad se había logrado un 93 % y un 83 % de cobertura en las poblaciones priorizadas en las etapas 1 y 2 respectivamente. “Tenemos un buen ritmo, el avance de las etapas depende del flujo de vacunas que nos envíe el Gobierno Nacional. Calculamos que en un par de semanas el Gobierno anunciará que se inicia vacunación de mayores de 35 años. Si tuviésemos todas las vacunas en la ciudad podríamos aplicar un millón y medio de dosis en dos meses, muy cerca de la inmunidad de rebaño”, comenta Restrepo.

Desde la Secretaría se espera además que pronto puedan flexibilizarse algunos procesos como el registro. “Ya se dio un gran paso eliminando el requisito de aparecer en Mi Vacuna para la población priorizada por edad, pero esperamos podamos avanzar más en esos asuntos que, al final, se traduce en más dosis aplicadas”. En ese mismo sentido, recuerdan desde MinSalud: “Debemos seguir avanzando rápidamente, pero siendo responsables y evitando aglomeraciones”.