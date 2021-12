Detectan en Colombia tres primeros casos de variante ómicron

Al inicio de la pandemia era relevante el número de nuevos casos semanales para conocer, entre otras cosas, qué alcance tenía el virus. Sin embargo, en un futuro favorable (cuando más del 80 % de la población esté vacunada) será más importante saber cuántos casos graves hay y no solo cuántos casos nuevos. De acuerdo con información recopilada por Agencia Sinc, la alta transmisión del virus ya no produce tantas hospitalizaciones y muertes como en las primeras oleadas, razón por la cual podría pasar incluso a ser mucho más relevante y específico el interés en los datos: cómo se desarrolla la incidencia en personas mayores. Conforme continúa la pandemia deben “enmarcarse” de forma particular las estadísticas.