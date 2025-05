Petro “está protestando contra su ineficacia”: Gaviria por consulta de medicamentos

Lo único que podría ayudar es que existiera una parálisis en el Congreso; que el Gobierno no tuviera la potestad regulatoria; que los precios de los medicamentos no pudieran bajarse por decreto o una circular; que existiera un lobby paralizante, por ejemplo, de las compañías farmacéuticas en el Congreso. O sea, usted hace una consulta, con una pregunta general, y convierte esta pregunta aprobada por la gente en una especie de bandera que le da legitimidad al Gobierno para aprobar esa ley que estuviera paralizada en el congreso. Pero esas circunstancias hipotéticas que estoy describiendo no son las circunstancias actuales.

¿El Gobierno estaría usando un tema complejamente técnico como este para sus intereres políticos?

Sí. Hablamos de la regulación de precios de medicamentos, pero los altos precios de los medicamentos no son hoy el problema más prioritario ni más prominente de este tema. El problema es la falta de acceso. Los problemas del sistema de salud están llevando a que mucha gente no reciba sus medicinas y creo que el Gobierno es consciente de que este problema —por el desfinanciamiento del sistema y el caos en las EPS intervenidas— está teniendo un costo político. Lo que creo que está pasando es que el Gobierno quiere meter esa pregunta ahí para, de alguna manera, invertir la ecuación política y mostrarse como preocupado por el tema y lograr amortiguar o contener los problemas políticos derivados de esa dificultad del sistema.

En los últimos años se ha visto un incremento en las quejas por falta de acceso a medicamentos. ¿Qué considera que ha fallado en la cadena de suministro para que la situación este así?

Las causas son variadas y son múltiples, pero la principal es que las EPS no le están pagando lo esperado a los operadores logísticos porque los recursos no les están alcanzando por las mismas decisiones del Gobierno en cuanto a la UPC (unidad de pago por capitación), pero también por una demanda creciente de servicios que viene después de la pandemia, por el nerviosismo de la gente con los problemas del sistema y porque la plata no alcanza. Hay una siniestralidad que supera el 110 %. Al no alcanzar la plata, las deudas de las EPS con los operadores logísticos crecen, las deudas de estos están creciendo con las compañías farmacéuticas y estas están recibiendo un mensaje de sus casas matrices en otros países diciéndoles que no acumulen más deudas con los operadores ni con las EPS. “Si no les pagan de manera inmediata, no entreguen medicamentos”.

Ese problema financiero nace con las intervenciones a las EPS y a los operadores lingüísticos, se traslada a las compañías farmacéuticas. Estas tienen una cartera que nunca habían tenido y eso pone muy nerviosos a todos, locales y extranjeros. Eso hace que la distribución de medicamentos esté muy por debajo de lo que la gente está necesitando. Para resolver este problema, lo que se necesita es atacar las causas de raíz, que tienen que ver con el desfinanciamiento del sistema y con el caos de las EPS intervenidas. Entre los actores de ese sector no hay confianza.