¿Hostigamiento o caso de “Usted no sabe quien soy yo”? Procuraduría investigará las denuncias de Aída Quilcué

En las últimas horas, la senadora denunció un supuesto hostigamiento por parte de soldados. Otras versiones afirman que ella habría tratado con poco respeto a los uniformados.

  La Procuraduría General de la Nación comenzó las investigaciones relacionadas con la denuncia de la senadora. Foto: Colprensa.
    La Procuraduría General de la Nación comenzó las investigaciones relacionadas con la denuncia de la senadora. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
16 de agosto de 2025
bookmark

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria contra miembros del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional, tras denuncias de presuntos seguimientos y acciones intimidatorias en contra de la senadora indígena Aída Quilcué.

Según la congresista, los hechos ocurrieron el viernes 15 de agosto cuando se desplazaba en caravana desde Popayán hacia el municipio de La Plata, en el Huila.

A través de un video difundido en redes sociales, Quilcué aseguró que varios uniformados en motocicletas interceptaron el grupo de vehículos y exigieron a sus ocupantes descender, a pesar de que no había retén militar en la vía y de haberse identificado como parlamentaria.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública tomó la decisión de abrir la investigación teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el contexto de seguridad en los departamentos del Cauca y el Huila, donde se han registrado atentados en los últimos días.

El ente de control recordó que, si bien el Ejército tiene la misión de ejercer control territorial, sus acciones deben ceñirse a la ley y respetar las garantías y los derechos humanos.

El proceso busca establecer si hubo comportamientos irregulares por parte de los militares implicados en este incidente. En redes sociales han cuestionado el trato que la senadora indígena les dio a los soldados.

