JEP, Santrich y renuncias, los ingredientes de una semana crítica

Aunque dijo que la polémica con la JEP no tuvo que ver, su renuncia aumentó la temperatura del ambiente político nacional.

No se apaga el ventilador

Sobre el Cartel de la Toga, el expresidente de la Corte Suprema, J aime Arrubla Paucar , opinó esta semana que “es evidente que esta compulsa de copias contra los exfuncionarios tiene una trascendencia no solamente jurídica sino también política” y señaló que lo normal de alguien contra quien se está pidiendo una investigación, es defenderse, pero que “esa defensa debe hacerse dentro de la Comisión de Acusaciones, esa es la institucionalidad que hay que acatar”.

La reacción de Montealegre y Perdomo no se hizo esperar y en un comunicado manifestaron estar siendo perseguidos por el Centro Democrático. “Vivimos, lamentablemente en Colombia, un contexto en el cual, ‘el presidente eterno’, investigado por la justicia nacional e internacional, a quien se le atribuyen crímenes de guerra y lesa humanidad, pretende dar lecciones de ética pública a magistrados y fiscales honestos”, señala la comunicación, en la que los altos exfuncionarios advierten que denunciarán al expresidente Álvaro Uribe ante tribunales internacionales.

El detonante fue la justicia especial

Un solo hecho desató la tormenta política en la semana que recién terminó en Colombia: la Justicia Especial para la paz, JEP, suspendió el trámite de extradición del excomandante guerillero, “Jesús Santrich”, requerido por EE. UU. por presunta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país, y ordenó su libertad.

La decisión la explicó el magistrado de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, de la Sección de Revisión del alto tribunal, quien expresó que “no se pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”.

Con la decisión en firme, horas después, el saliente fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, decidió dimitir de su cargo y argumentó que la determinación de la JEP desafiaba a la justicia del país al pasar por alto las recomendaciones del ente investigador y EE. UU. frente al caso de Santrich, llevando a hacer trizas la cooperación judicial internacional. “Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”, expresó Martínez. Tras la salida del fiscal general, llegó en efecto cascada la renuncia de la vicefiscal, Paulina Riveros, quien apoyó a su jefe y los argumentos sobre la suspensión del trámite de extradición de Santrich. La historia volvió a dar un giro el viernes, cuando tras salir de la cárcel La Picota y llegar a la calle, el exguerrillero fue recapturado por la Fiscalía, ante el señalamiento de haber cometido nuevos delitos. Santrich fue trasladado en helicóptero a la Dirección Nacional de la Policía y de allí, al búnker de la Fiscalía. El sábado, a raíz de quebrantos de salud, fue llevado a la clínica Méderi mientras se espera la legalización de su captura.

Una nueva captura

“Santrich” fue recapturado el viernes por la Fiscalía argumentando nuevas pruebas por el delito de narcotráfico. Al respecto Kenneth Burbano, director del Observatorio de la Universidad Libre, expresó que la JEP debe solicitar esas nuevas pruebas a la Fiscalía para determinar si este nuevo delito fue cometido antes o después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.