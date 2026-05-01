Se confirma segundo caso de mpox clado Ib en Colombia: se activó cerco epidemiológico de pasajero que llegó de Madrid a Bogotá

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud confirmaron este viernes 1 de mayo la detección del segundo caso de mpox clado Ib, conocida como viruela símica, en Colombia. El caso fue identificado en la ciudad de Bogotá, en medio de los procesos de vigilancia epidemiológica que se mantienen activos en el país. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la identificación de este nuevo contagio fue posible gracias al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laboratorio, que permiten un monitoreo constante de este evento de interés en salud pública.

Activan cerco epidemiológico y seguimiento de contactos

Tras la confirmación del caso, las autoridades activaron de manera inmediata las acciones de investigación epidemiológica de campo. Estas medidas incluyeron el cerco epidemiológico, así como el rastreo y monitoreo de contactos estrechos, en coordinación con las entidades territoriales de salud. “El paciente se encuentra en aislamiento domiciliario, bajo seguimiento clínico y epidemiológico”, informaron desde el Ministerio de Salud, al tiempo que destacaron la articulación entre los distintos niveles del sistema para evitar una eventual propagación del virus.

No cambia el nivel de riesgo ni hay transmisión comunitaria: MinSalud

El Ministerio de Salud precisó que la detección de este segundo caso no modifica el nivel de riesgo para la población general. Además, aseguró que hasta el momento no se ha identificado transmisión comunitaria en el país. Según datos oficiales, entre 2022 y 2026 se ha registrado un acumulado de 4.830 casos confirmados de mpox clado Ib en Colombia, lo que mantiene en alerta a las autoridades, aunque bajo control epidemiológico.

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