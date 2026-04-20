Viruela símica Clado Ib llega a Antioquia: todo lo que debe saber para protegerse

El pasado sábado 18 de abril, MinSalud confirmó que se detectó el primer caso de mpox, más conocida como viruela símica, de Clado Ib en Colombia, el cual fue ubicado en el departamento de Antioquia.

Si bien la máxima entidad de salud del país señaló que “Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria asociada al mismo y se encuentra bajo seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias”, sí sugirió una serie de recomendaciones a la ciudadanía con el fin de prevenir contagios.

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En primer lugar, es clave reconocer síntomas como fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados y erupciones cutáneas, lo que se conoce como “granitos” o “ampollas”. Si la persona identifica este tipo de síntomas, de inmediato debe aislarse, evitar el contacto con otros y consultar a su Entidad Promotora de Salud (EPS).

Otras de las recomendaciones son tener una correcta higiene de manos, no compartir objetos de uso personal y, sobre todo, evitar el contacto físico o íntimo con aquellos que manifiesten tener uno o varios síntomas de la viruela símica.