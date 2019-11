Seguimos buscando los recursos para el túnel del Toyo: Invías

Desfinanciado. Así se encuentra el Instituto Nacional de Vías, Invías, razón por la cual los grandes proyectos que dependen de recursos públicos están, por ahora, en una gaveta pendientes de un milagro.

En conversación con EL COLOMBIANO, su director Juan Esteban Gil, confirmó que esa es la realidad del túnel del Toyo tramo 2, que son, básicamente, las obras complementarias de esta obra que hoy tiene un costo de 1,2 billones de pesos. En aras de buscar una solución, el próximo martes la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, estará en Antioquia para revisar futuras salidas con los gremios y las autoridades del departamento.

¿Cómo es el tema del desfinanciamiento del Invías?

“Las leyes de Colombia en materia fiscal establecen que el país se proyecta en el mediano plazo con un marco de gastos. Cuando sacaron los contratos de las vías de 4G se priorizó que la plata del sector transporte se iba para esos contratos, que son una parte de toda la infraestructura del país.

Hay que saber que Colombia tiene 17 mil kilómetros de vías primarias. Los contratos de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta generación suman cerca de 6 mil kilómetros, adicionalmente, el país tiene vías fluviales, terciarias, secundarias, puertos; a pesar de esto, toda la plata del sector transporte se comprometió, en el marco de gastos, en vigencias futuras, en los contratos de Cuarta Generación.

Todos los demás sectores los dejaron desfinanciados. Para este año, el Invías tenía 300 mil millones de pesos, para las vías terciarias había cero pesos. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue que se recortó en algunos sectores y nos dio ingresos a nosotros. Para 2020 logramos 2 billones de pesos”.

¿Están estudiando nuevas fuentes de financiación?

“Sí, creamos un grupo de trabajo que está evaluando ese tema, buscando la posibilidad de atraer ingresos futuros de peajes, de publicidad en infraestructura, de explotar algunos de nuestros activos”.

¿Y la valorización?

“Estamos estudiando todo, tenemos todas las opciones sobre la mesa. Hay algunos proyectos que están generando beneficios directos a algunos territorios. Por ejemplo, tenemos una vía nueva en San José del Guaviare que es de 300 kilómetros y no tiene una sola caseta de peaje”.

En ese escenario, ¿cuál es la posible salida para cumplir con el compromiso del tramo 2 del túnel del Toyo?

“Ese tramo está entre los proyectos que superan el periodo de gobierno. Hicimos una propuesta de un documento Conpes, pero como no hay espacio en el marco fiscal no ha sido aprobado todavía. Estamos esperando la ley de financiamiento, o que se vendan activos, o utilizar recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, Fondes, o la reprogramación de las vigencias futuras de las concesiones que no han iniciado”.

¿Es decir que el Toyo no tiene plata definitivamente?

“En este momento todo el proyecto está armado, mas no está definido. Es una tarea priorizada. Hay que renegociar el marco de gastos”.

Porque entonces la principal preocupación es que el túnel no tiene garantizados sus accesos...

“Sí, la conexión. Pero quiero recordar que el Gobierno, sobre el corredor Medellín-Golfo de Urabá, ha invertido mucho. Hay dos concesiones. Sabemos que se requiere de un presupuesto adicional, el cual la nación no lo tiene. Los estamos buscando”.

¿En qué quedó el programa de las vías terciarias que ustedes denominaron Colombia Rural?

“Se presentaron 938 municipios y 21 gobernaciones. De este paquete se descartaron 20 porque no eran vías terciarias o porque no tenían un beneficio para la comunidad, o un apoyo al turismo, a la paz, o al agro. Estamos en una etapa en la que vamos a priorizar cuáles inician primero. También estamos en la discusión si hacemos los contratos con estos alcaldes o esperamos que se posesionen en enero con los que llegan. Estamos haciendo la solicitud de las vigencias futuras de 250 mil millones de pesos”.

¿Ellos pueden priorizar otros corredores?

“No. Ya esos están definidos”.

¿En qué quedó la construcción de la Medellín-Quibdó?

“Estamos en plena ejecución de los contratos, tendremos financiación hasta 2022. Le hemos metido 20 mil millones de pesos adicionales y todos los saldos que me quedan se los trato de meter a eso contratos...”

Aun así, van a quedar 17 kilómetros sin pavimentar...

“Sí. Tenemos 17 kilómetros sin financiar”.

¿La entrega del túnel

de la Línea sigue siendo mayo de 2020?

“Sí, ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir”.

Mientras la vía Medellín-Bogotá entra en el paquete de las 5G, ¿usted cómo va a garantizar la operación de esta vía?

“Tenemos el contrato de gestión integral con el cual se rediseñó el manual de mantenimiento que antes tenía el Invías para garantizar que podamos prestar servicios como una concesión, como la operación vial. Ya tenemos grúas, carro talleres y ambulancias en la vía. Ya podemos hacer mantenimiento rutinario, señalización y sostenibilidad. Podemos atender emergencias”.

¿Cómo van los trabajos de Ruta de Sol 2?

“Nosotros recibimos la vía totalmente destruida, llena de huecos. Logramos este año la recuperación del ciento por ciento del corredor. Este año pusimos al servicio 23 kilómetros de doble calzada y en diciembre pondremos otros 31 kilómetros”.