Denuncian a la fiscal Luz Adriana Camargo por presuntas presiones para beneficiar a Nicolás Petro

Lo que comenzó como el relato de una exfiscal sobre las presiones que, según su versión, recibió mientras llevaba el proceso contra Nicolás Petro, ya va en una denuncia contra la fiscal general Luz Adriana Camargo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, su juez natural.
La Red de Veedurías Ciudadanas presentó una denuncia en su contra ante el presidente de esa comisión, Carlos Cuenca Chaux.
El documento pide investigar a la fiscal general por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal, además de solicitar que se establezcan eventuales responsabilidades disciplinarias por su actuación en el expediente contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.
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El punto de partida de la denuncia es el testimonio entregado por la exfiscal Lucy Laborde el pasado 23 de agosto en Semana.
En esa entrevista, Laborde aseguró que Camargo le habría pedido modificar la acusación contra Nicolás Petro y retirar el delito de lavado de activos, para dejar únicamente el de enriquecimiento ilícito.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque no se trataría, según la versión de Laborde, de una conversación informal o de una diferencia de criterio entre funcionarios.
La exfiscal ubicó el episodio en una reunión realizada en el despacho de Camargo, en el búnker de la Fiscalía, en la que también habrían participado otros altos funcionarios del ente investigador.
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De acuerdo con su relato, estuvieron presentes la delegada Aura Liliana Trujillo, el entonces vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la directora de Lavado de Activos de ese momento, Alexandra Ladino.
Fue allí, según Laborde, donde Camargo le preguntó cómo veía el delito de lavado de activos en el expediente. La entonces fiscal respondió que consideraba que sí estaba configurado.
Después, siempre según su testimonio, la fiscal general le preguntó por qué no retiraba ese delito y dejaba el de enriquecimiento ilícito.
La explicación que habría recibido Laborde también quedó incorporada en su relato. Antes de plantearle el cambio, Camargo habría preguntado qué consecuencias tendría para Nicolás Petro mantener el delito de lavado de activos.
La respuesta, según la exfiscal, fue que podría implicar su inclusión en la lista OFAC. Ese detalle es uno de los elementos que ahora deberán ser contrastados por las autoridades competentes, pues la denuncia no convierte las afirmaciones de Laborde en hechos probados.
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Precisamente, la Comisión de Acusaciones deberá establecer si existen elementos que permitan corroborar lo ocurrido y determinar si hubo alguna actuación irregular por parte de la fiscal general.