Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Triple temblor en Chocó y Antioquia durante la madrugada: magnitud y epicentro

Los movimientos fueron reportados entre la noche del lunes y las primeras horas de este martes en Chocó, Antioquia y Santander, con magnitudes entre 2,6 y 3,7.

  • Tres sismos sacudieron Chocó durante la madrugada: magnitud y epicentro. Foto: Servicio Geológico Colombiano
    Tres sismos sacudieron Chocó durante la madrugada: magnitud y epicentro. Foto: Servicio Geológico Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

La actividad sísmica volvió a registrarse en distintas zonas de Colombia durante la noche del lunes 24 y la madrugada del martes 25 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos en Chocó, Antioquia y Santander, con magnitudes entre 2,6 y 3,7.

Los primeros eventos se concentraron en el occidente del país, particularmente en una zona de Chocó cercana a Istmina. Horas después, otro movimiento fue localizado en Antioquia y, posteriormente, se registró un sismo en Santander.

Entérese: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década

Sismo en Dabeiba: temblor de magnitud 3,7 fue el más fuerte de la madrugada

En Antioquia a las 4:28 a. m., el SGC reportó un sismo con epicentro de referencia en Dabeiba, inicialmente informado con una magnitud de 3,5 y posteriormente actualizado a 3,7 en el registro manual.

El evento fue catalogado como superficial, una condición que describe la profundidad del foco sísmico y que puede influir en la manera en que un movimiento se percibe en superficie. Según el reporte actualizado del SGC, el punto del sismo se ubicó a 8 kilómetros de Dabeiba, 14 kilómetros de Uramita y 25 kilómetros de Frontino.

Le puede interesar: Afectaciones por el terremoto ascienden a más de $4 billones en Chocó

Tres sismos en Chocó durante la noche y madrugada

La actividad sísmica comenzó en Chocó, donde el Servicio Geológico Colombiano reportó tres movimientos con referencia en Istmina entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

El primero ocurrió a las 11:00 p. m. del lunes 24 de agosto, con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 15 kilómetros de Sipí, 49 kilómetros de Nóvita y 52 kilómetros de El Dovio, en el Valle del Cauca.

Le puede interesar: Misión de rescatistas de Israel concluyó su labor en una Cali devastada con 29 cuerpos recuperados de los escombros

A las 12:49 a. m. del martes 25, otro movimiento de magnitud 3,1 fue registrado en la misma zona. En este caso, la profundidad fue de 39 kilómetros y los municipios más cercanos fueron Sipí, a 25 kilómetros; Trujillo, a 51 kilómetros, y El Dovio, a 54 kilómetros.

La secuencia continuó a las 4:40 a. m., cuando el SGC reportó un tercer sismo, esta vez de magnitud 2,5 y con una profundidad de 42 kilómetros. Su localización quedó a 24 kilómetros de Sipí, 52 kilómetros de Trujillo y 54 kilómetros de El Dovio. Diez minutos antes, a las 4:28 a. m., se había registrado en Dabeiba, Antioquia.

También tembló en Santander: sismo de magnitud 2,6 se registró en Piedecuesta

A las 5:13 a. m., el SGC registró otro movimiento, esta vez en Piedecuesta, Santander, con una magnitud de 2,6. A diferencia del sismo de Dabeiba, este tuvo una profundidad de 156 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento considerablemente más profundo.

Los municipios más próximos al punto de referencia fueron Cepitá, a 7 kilómetros; San Andrés, a 11 kilómetros, y Guaca, a 12 kilómetros.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y actualiza sus registros a medida que dispone de información técnica más precisa.

Siga leyendo: Chocó registró más de ocho temblores esta madrugada: el mayor fue de 3,5; ¿qué significa?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos