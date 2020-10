La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden de obligatorio cumplimiento a las empresas ByteDance Ltd., TikTok Inc. y TikTok Pte. Ltd. para que implementen medidas acordes con el estándar colombiano en el debido tratamiento de datos personales.

Y es que la SIC encontró que TikTok no cumple el 58,33% de los requisitos exigidos por la regulación colombiana respecto de lo que se le debe informar a las personas antes de obtener su autorización para poder recolectar y usar sus datos...