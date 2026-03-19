Las “preferencias” de MinDefensa con empresa turca MKE para contrato de Escudo Antidrones

Este jueves, el Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, dio a conocer un comunicado en el que informó que 117 empresas de 27 países han manifestado interés en la fase precontractual del proyecto Escudo Nacional Antidrones.
Según la entidad, la estructuración de esta iniciativa, calculada con un costo superior a los 6,2 billones de pesos, comenzó el pasado 16 de enero con una reunión en la que participaron compañías interesadas. La primera fase, ha trascendido, tendría un valor de 800.000 mil millones de pesos.
En el listado divulgado por la cartera, por primera vez, aparece la empresa turca MKE Corporation, cuya participación cobra relevancia debido a los acercamientos previos que había sostenido con el Gobierno colombiano antes de la apertura formal del proceso.
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