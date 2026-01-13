x

“No convierta la discusión en temas políticos”: Alcaldía de Bogotá responde a MinTransporte sobre alza de pasaje en Transmilenio

Tras el alza de Transmilenio a $3.550, la Alcaldía de Bogotá pide al Gobierno no politizar la tarifa. Conozca las razones técnicas del incremento y la respuesta a MinTransporte aquí.

    El alza del pasaje de Transmilenio para el 2026 será del 10,9 % respecto al 2024. Foto: Colprensa - Camila Díaz
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 horas
bookmark

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó de manera enfática los cuestionamientos del Gobierno Nacional tras el anuncio del incremento en la tarifa de Transmilenio, la cual se fijó en $3.550 pesos para los servicios troncales y zonales a partir del 14 de enero de 2026.

La polémica comenzó por el Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, quien manifestó su desacuerdo con la nueva tarifa y anunció que, junto a la Superintendencia de Transporte, solicitará un informe detallado que sustente la “razonabilidad y proporcionalidad” del aumento.

Lea también: Bogotá ajustó la tarifa del TransMilenio y el pasaje subirá 10,9 %; esté será el valor en 2026

Para MinTransporte, el incremento del 10,9 % supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el referente tradicional para estos ajustes y argumentó que los costos laborales son solo una variable y no deberían trasladarse de forma automática al usuario sin considerar otros factores como la eficiencia operativa y la gestión de subsidios.

A lo mencionado por el Ministerio, desde la administración distrital se ha argumentado que el ajuste del 10,9% no es una medida aislada de la capital, sino una respuesta a presiones económicas que afectan a sistemas de transporte en todo el país, incluso aquellos operados directamente por el Estado.

“No conviertan la discusión sobre los precios del transporte público en un pleito político para atacar a Carlos Fernando Galán y a Transmilenio. El pleito pasa pero el problema se queda”, escribió en su cuenta de X el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano.

El funcionario subrayó que se necesita una mesa de trabajo con los ministerios de Transporte y Hacienda para buscar una solución y el impacto de las decisiones.

¿Por qué el pasaje de Transmilenio subió a $3.550 en 2026?

Sobre el aumento del pasaje en el sistema de transporte público bogotano, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, explicó la decisión del incremento en la tarifa.

“Nuestros costos de operación crecen anualmente, incluso mensualmente y con cierta frecuencia con los indicadores macroeconómicos del país, no solamente el salario mínimo, también el IPC, el incremento del costo del diésel, del costo del gas...”, subrayó en entrevista con Blu Radio la gerente de Transmilenio.

Impacto del salario mínimo y combustibles en la tarifa

Ortiz detalló que para la nueva tarifa influyó no solo el incremento del salario mínimo, que fue del 23 %, sino el alza en la gasolina que fue de más del 10 % y del diésel en un 15 %, pues esto, según la gerente, “impacta en los costos operativos del sistema”.

“Nuestra prestación del servicio es intensa en personal, nosotros requerimos 35.000 colaboradores todos los días para la prestación del servicio, de ese número el 87% gana menos de dos salarios mínimos, es decir, se les debe modificar su salario con este incremento del salario mínimo, todo esto hace que el 20% de nuestros costos operativos se incremente directamente con el incremento del salario mínimo”, puntualizó ante el medio citado la gerente de Transmilenio.

Originalmente, el Distrito había proyectado un ajuste menor, del 7,8%, basado en una expectativa de aumento salarial del 11%, sin embargo, ante el incremento final del salario mínimo, la tarifa técnica se vio presionada, obligando a fijar el alza en $350 pesos adicionales respecto al valor de 2024.

Siga leyendo: ¿Pasaje de TransMilenio entra en campaña? Petro promete plata para frenar el alza y Galán le pide hechos

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué el Ministerio de Transporte cuestiona el aumento?
El Ministerio argumenta que el incremento del 10,9% supera el IPC y solicita un informe que sustente por qué los costos laborales se trasladaron directamente al usuario.
¿Cómo influye el salario mínimo en el pasaje de Transmilenio?
Según la gerente de Transmilenio, el 20% de los costos operativos dependen directamente del salario mínimo, ya que el sistema requiere 35.000 colaboradores diarios.
