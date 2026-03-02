A días de las elecciones, ONU cuestiona al Gobierno por falta de democracia en zonas bajo control armado

A pocos días de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia sobre el impacto que el control de los grupos armados está teniendo sobre comunidades rurales.
En entrevista con El Tiempo, el representante en Colombia del Alto Comisionado, Scott Campbell, señaló que en varias regiones del país el dominio de estructuras ilegales no siempre se expresa en combates abiertos, pero sí en un control silencioso que restringe derechos fundamentales, incluido el derecho al voto.