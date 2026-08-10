Videos | Al menos 61 muertos en Pereira y Risaralda tras temblor; hay daños estructurales y el aeropuerto está cerrado

Un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José de Palmar en Chocó provocó importantes daños estructurales en Pereira, donde ya se reportaron las primeras pérdidas humanas y graves daños estructurales.
Inicialmente, el alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, confirmó que hasta el momento se han reportado 39 personas fallecidas tras el sismo generado en la mañana del lunes, 10 de agosto.
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Horas más tarde, el gobernador Juan Diego Patiño declaró ante Blu Radio que en Pereira y varios municipios de Risaralda ya los muertos ascienden a 61 personas. Los decesos se habrían presentado en La Celia y Santuario.
Asimismo, el gobernador Patiño ha manifestado inconvenientes en varios hospitales del departamento e inclusive, en uno de ellos, el Hospital Santa Mónica, de Dosquebradas, requiere una planta eléctrica para seguir funcionando. Centros de salud de Pereira y La Virginia también presentan dificultades