7 aeropuertos en Colombia reportaron daños y 5 suspendieron los vuelos tras fuerte sismo de 7,4

La Aeronáutica Civil informó este lunes que el sismo de magnitud 7,4 registrado en Chocó generó afectaciones en diferentes aeropuertos del país, mientras equipos técnicos realizan inspecciones.
La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura aeroportuaria y de las operaciones aéreas, luego del fuerte movimiento telúrico registrado a las 7:34 a. m.
“Tras el sismo registrado esta mañana en Colombia, en este momento se registran afectaciones sobre diferentes aeropuertos”, informó la Aerocivil.
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