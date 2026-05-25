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Alerta en Meta y Guaviare por explosivos en caminos rurales que ponen en riesgo a campesinos y animales

El Ejército alertó sobre la instalación de explosivos, luego de un ataque contra tropas en San José del Guaviare, y advirtió que la situación pone en riesgo a comunidades campesinas a pocos días de las elecciones.

  • Ejército alerta a la comunidad rural de los departamentos de Meta y Guaviare. Foto: cortesía Fuerzas Militares
    Ejército alerta a la comunidad rural de los departamentos de Meta y Guaviare. Foto: cortesía Fuerzas Militares
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 60 minutos
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A seis días de las elecciones del próximo 31 de mayo, las autoridades encendieron las alertas en zonas rurales de Meta y Guaviare por la presunta instalación de explosivos en carreteras, puentes, caminos veredales y otros pasos usados por comunidades campesinas.

La advertencia surge tras información de inteligencia que apunta a que integrantes de la estructura armada Jhon Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño, estarían ubicando artefactos explosivos improvisados en corredores rurales con el objetivo de afectar la movilidad y generar temor antes de la jornada electoral.

Según las autoridades, estos dispositivos representarían un riesgo para integrantes de la Fuerza Pública, civiles, campesinos, menores de edad y animales que transitan diariamente por esas zonas apartadas del país.

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De acuerdo con la información de la Fuerza de Tarea Omega, cerca de uno de los lugares donde fueron ubicados explosivos hay una casa donde viven dos adultos mayores y tres niños.

“Muy cerca de uno de los sitios donde fueron activados estos dispositivos explosivos improvisados, se encuentra ubicada una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad, situación que evidencia el desprecio de estos grupos armados organizados por la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas”, informó el Ejército.

En medio de ese panorama, tropas del Ejército fueron atacadas en la vereda Peña Roja, zona rural de San José del Guaviare, cuando realizaban labores de verificación en un puente del sector como parte de los operativos de seguridad previos a las elecciones.

En ese momento fue activado un explosivo y posteriormente se registraron disparos contra los uniformados. Las autoridades atribuyen el ataque a integrantes de la estructura Jhon Linares.

Aunque no se reportaron soldados heridos, el hecho aumentó las preocupaciones por posibles acciones violentas en el suroriente del país en plena recta final de la campaña electoral.

Entérese: Daniel Briceño denuncia presunto uso electoral de alivios del Icetex en plena campaña presidencial

Las operaciones de seguridad hacen parte del denominado Plan Democracia, desplegado para reforzar la protección de puestos de votación y garantizar la movilidad en departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá.

Las autoridades pidieron a la población reportar cualquier objeto sospechoso o movimiento extraño en caminos rurales y reiteraron el llamado a no manipular posibles artefactos explosivos.

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