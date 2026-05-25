Hombres armados secuestraron a Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca

Alfredo Iván Guzmán Barbacel, de 33 años e hijo del exalcalde de Tame Alfredo Iván Guzmán Tafur, fue secuestrado por hombres armados en ese municipio del departamento de Arauca.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el barrio Villa Maestro, cuando la víctima regresaba a su vivienda luego de compartir con otras personas. En ese momento habría sido interceptado por varios sujetos armados que lo obligaron a subir a un vehículo y escaparon hacia un destino aún desconocido.

Las primeras hipótesis apuntan a que los captores habrían salido por el corredor vial entre Tame y Rondón, mientras unidades del Gaula activaron operativos de búsqueda y verificación para intentar ubicar al joven.

En esta zona del departamento tienen influencia estructuras armadas del ELN y facciones disidentes de las Farc.

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