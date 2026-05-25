Daniel Briceño denuncia presunto uso electoral de alivios del Icetex en plena campaña presidencial

El congresista Daniel Briceño denunció a través de su cuenta en la red social X que el Icetex estaría utilizando alivios temporales en los créditos educativos durante los meses de abril, mayo y junio de 2026 para favorecer políticamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

La denuncia se conoció luego de que beneficiarios de la entidad recibieran correos electrónicos informando que durante ese trimestre no se les cobrarían intereses adicionales sobre sus créditos educativos. Según Briceño, la medida coincide con el periodo de campaña electoral y se produce después de que el Gobierno suspendiera subsidios previos a la tasa de interés.

Siga leyendo: Encuesta CNC: Empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en primera vuelta, ¿quién gana en segunda vuelta?

En el mensaje enviado a usuarios del Icetex, la entidad informó que el Gobierno Nacional destinó $100.000 millones para cubrir temporalmente la tasa de interés de los créditos educativos de personas que se encuentran en etapa de amortización. El correo señala que la medida aplicará únicamente durante abril, mayo y junio de 2026.

El documento también indica que los créditos identificados con cierto número de referencia o pertenecientes a la modalidad Zonas Especiales 10 % serán liquidados temporalmente con una tasa equivalente a IPC + 0 puntos, medida que, según la entidad, busca reducir la carga financiera de los usuarios durante ese periodo.

Briceño sostuvo que el envío masivo de estos mensajes ocurre en medio de la campaña presidencial y cuestionó que el Gobierno hubiera retirado previamente los subsidios para luego anunciar un beneficio temporal. El congresista afirmó que la estrategia tendría fines electorales y relacionó la medida con el respaldo al senador Iván Cepeda.