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Daniel Briceño denuncia presunto uso electoral de alivios del Icetex en plena campaña presidencial

El congresista cuestionó correos enviados a beneficiarios sobre la reducción temporal de intereses entre abril y junio de 2026, mientras el Icetex confirmó que 170 mil usuarios recibirán subsidio transitorio financiado con recursos de la nación.

  • La controversia abrió un nuevo debate político sobre el manejo del Icetex. FOTO: Daniel Briceño
    La controversia abrió un nuevo debate político sobre el manejo del Icetex. FOTO: Daniel Briceño
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 59 minutos
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El congresista Daniel Briceño denunció a través de su cuenta en la red social X que el Icetex estaría utilizando alivios temporales en los créditos educativos durante los meses de abril, mayo y junio de 2026 para favorecer políticamente la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

La denuncia se conoció luego de que beneficiarios de la entidad recibieran correos electrónicos informando que durante ese trimestre no se les cobrarían intereses adicionales sobre sus créditos educativos. Según Briceño, la medida coincide con el periodo de campaña electoral y se produce después de que el Gobierno suspendiera subsidios previos a la tasa de interés.

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En el mensaje enviado a usuarios del Icetex, la entidad informó que el Gobierno Nacional destinó $100.000 millones para cubrir temporalmente la tasa de interés de los créditos educativos de personas que se encuentran en etapa de amortización. El correo señala que la medida aplicará únicamente durante abril, mayo y junio de 2026.

El documento también indica que los créditos identificados con cierto número de referencia o pertenecientes a la modalidad Zonas Especiales 10 % serán liquidados temporalmente con una tasa equivalente a IPC + 0 puntos, medida que, según la entidad, busca reducir la carga financiera de los usuarios durante ese periodo.

Briceño sostuvo que el envío masivo de estos mensajes ocurre en medio de la campaña presidencial y cuestionó que el Gobierno hubiera retirado previamente los subsidios para luego anunciar un beneficio temporal. El congresista afirmó que la estrategia tendría fines electorales y relacionó la medida con el respaldo al senador Iván Cepeda.

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Icetex confirma subsidio temporal para 170 mil beneficiarios

En un comunicado oficial, el Icetex confirmó que el Gobierno Nacional desembolsó 100.000 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación para cubrir durante tres meses la tasa de interés de aproximadamente 170 mil beneficiarios que actualmente pagan sus créditos educativos.

La entidad precisó que el beneficio está dirigido a usuarios que se encuentran en la etapa final de amortización y cuyo subsidio a la tasa fue suspendido desde el primer semestre de 2025.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, explicó el alcance de la medida y afirmó:

“Es una buena noticia para miles de colombianas y colombianos que financiaron sus estudios con el ICETEX, que están pagando su crédito y para quienes el Gobierno Nacional destinó 100.000 millones de pesos que están siendo invertidos en cubrir la tasa de interés durante los meses de abril, mayo y junio. Se trata de una reducción importante en los intereses de los créditos educativos a 170 mil estudiantes que ya se encuentran en la etapa final de amortización. Durante estos meses los intereses en sus créditos se liquidarán con un IPC + 0 puntos lo que representa un importante alivio económico para el bolsillo de las familias”.

El Icetex también informó que, una vez finalice el periodo cubierto por los recursos asignados, desde julio de 2026 los créditos volverán a las condiciones inicialmente pactadas por cada beneficiario. La entidad señaló que las tasas de interés contratadas oscilan entre “IPC + 7 %” y “IPC + 12 %”, dependiendo de la línea de crédito adquirida.

Además, el comunicado indicó que la asignación de recursos se produjo tras mesas técnicas entre el Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República, con el objetivo de evaluar mecanismos de alivio financiero para beneficiarios de créditos educativos y apoyar la permanencia en la educación superior.

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Preguntas frecuentes

¿Qué denunció Daniel Briceño sobre el Icetex?
Daniel Briceño denunció un presunto uso electoral de alivios temporales del Icetex, al considerar que la medida coincide con la campaña presidencial de 2026 y con mensajes enviados a beneficiarios.
¿Cuántas personas recibirán el alivio del Icetex?
El Icetex informó que cerca de 170.000 beneficiarios en etapa de amortización recibirán un subsidio temporal a la tasa de interés entre abril y junio de 2026.
¿Qué significa IPC + 0 puntos en créditos del Icetex?
Significa que, durante el periodo del alivio, los intereses de los créditos cubiertos se liquidarán con una tasa equivalente al IPC, sin puntos adicionales.
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