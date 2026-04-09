Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: estos fueron los acuerdos

Se levantó el paro de taxistas que había iniciado en la tarde del miércoles, desencadenando en disturbios y enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO -antes ESMAD) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Esto se logró tras una reunión con las autoridades de tránsito y el gremio para llegar a una serie de acuerdos que permitieran dar continuidad a la operación del transporte público y a los vuelos en esta principal terminal aeroportuaria del país.

Entérese: Videos | Reportan enfrentamientos entre taxistas y la UNDMO en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Cabe recordar que las protestas iniciaron en la tarde del 8 de abril en la calle 26 a la altura de la carrera 110 -y terminaron este jueves en el aeropuerto- lugar que fue escenario de disturbios entre conductores y la fuerza pública con la utilización de objetos y palos, tal como revelaron los videos publicados en redes sociales.