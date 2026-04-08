Videos | Reportan enfrentamientos entre taxistas y la UNDMO en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

En la tarde de este miércoles se presentó una serie de enfrentamientos entre taxistas y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO -antes ESMAD) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Entérese: ¿Quién maneja su taxi? El 60 % de los taxistas en Bogotá tienen antecedentes penales, según la Policía
Algunos usuarios en redes sociales publicaron una serie de videos en los que se ve a los conductores de transporte público bloqueando el carril exclusivo de taxis, mientras se escuchaban detonaciones en los alrededores.