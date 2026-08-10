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Terremoto en Colombia: es imposible predecir hora de réplicas, evite información falsa

Un fuerte sismo se registró en Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, el movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m.

  • Terremoto en Colombia: es imposible predecir hora de réplicas, evite información falsa
El Colombiano
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hace 10 horas
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En la mañana de este lunes, después del fuerte temblor que sacudió el suroccidente del país, con epicentro en San José del Palmar, y que tuvo una magnitud de 7,4, se han expandido varias versiones de posibles réplicas con horas casi exactas. Tenga en cuenta que se trata de información falsa.

Una de las cosas más importantes y que retan a la ciencia es que los temblores de tierra no son predecibles, no se pueden saber horas exactas ni siquiera de las réplicas luego de terremotos como el de este lunes de 10 de agosto en Colombia.

Justo sobre esto, el DAGRD trinó en X: “Los sismos son impredecibles, evite reenviar cadenas o falsa información, infórmese a través de fuentes oficiales. Reporte emergencias a través de la línea 123”.

Sólo infórmese por medios oficiales.

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