Terremoto en Colombia: es imposible predecir hora de réplicas, evite información falsa

En la mañana de este lunes, después del fuerte temblor que sacudió el suroccidente del país, con epicentro en San José del Palmar, y que tuvo una magnitud de 7,4, se han expandido varias versiones de posibles réplicas con horas casi exactas. Tenga en cuenta que se trata de información falsa.

Una de las cosas más importantes y que retan a la ciencia es que los temblores de tierra no son predecibles, no se pueden saber horas exactas ni siquiera de las réplicas luego de terremotos como el de este lunes de 10 de agosto en Colombia.