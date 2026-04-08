Capturaron a principal sospechoso de atentado con explosivo a sede de RCN Radio en Pasto

Seis meses después de que un explosivo sacudiera las instalaciones de RCN Radio en Pasto, Nariño, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables, señalado de integrar las disidencias de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”). El director de la Policía, general William Rincón, señaló este miércoles que se trata de alias William, presunto cabecilla de milicias del frente Franco Benavides, adscrito al Estado Mayor Central (EMC) de las Farc. Las autoridades reservaron su identidad, mientras avanzan las audiencias de control de garantías, aunque detallaron que fue detenido por policías en una vía de Pasto. Le imputarán cargos por terrorismo y concierto para delinquir.

“Según las investigaciones, este individuo estaría vinculado a por lo menos siete acciones terroristas que generaron zozobra en la ciudad, entre ellas ataques con artefactos explosivos improvisados contra instalaciones policiales, una sede de RCN y una estación de servicio Terpel”, aseveró el oficial en la red social X. El atentado a la cadena radial fue perpetrado el 25 de noviembre de 2025. A las 4:00 de la madrugada un hombre llegó caminando y arrojó un explosivo contra la fachada, causando destrozos materiales. Era claro que los terroristas no pretendían matar a los periodistas en ese momento, pues no había nadie en la sede, pero sí querían intimidarlos por sus denuncias.