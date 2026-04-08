Capturaron a principal sospechoso de atentado con explosivo a sede de RCN Radio en Pasto

Seis meses después de que un explosivo sacudiera las instalaciones de RCN Radio en Pasto, Nariño, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables, señalado de integrar las disidencias de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).
El director de la Policía, general William Rincón, señaló este miércoles que se trata de alias William, presunto cabecilla de milicias del frente Franco Benavides, adscrito al Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
Las autoridades reservaron su identidad, mientras avanzan las audiencias de control de garantías, aunque detallaron que fue detenido por policías en una vía de Pasto. Le imputarán cargos por terrorismo y concierto para delinquir.