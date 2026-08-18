Tolima mantiene 17 incendios activos y el fuego ya ha afectado más de 11.000 hectáreas

Mientras se atendía la crisis provocada por el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue en Chocó, el Tolima enfrentaba otra emergencia por los incendios generados por las altas temperaturas. El departamento mantiene 17 incendios activos y el fuego ya ha afectado más de 11.000 hectáreas.

La emergencia ha obligado a desplegar organismos de socorro y recursos de los municipios para atender los diferentes puntos críticos. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, las jornadas de atención y la articulación con las autoridades municipales permitieron reducir el número de incendios activos.

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Sin embargo, el departamento continúa enfrentando una situación compleja. La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Erika Lozano, explicó que algunas prácticas realizadas por las comunidades también han contribuido a que el fuego se propague y dificulte las labores de control.

“Lo que hemos podido ver en todo este ejercicio es que se tiene una práctica que, aunque es ancestral, se debe realizar con muchísima responsabilidad. La comunidad tiene la costumbre de combatir el fuego con fuego y esto puede hacer que también se propague”, dijo.

Lozano hizo un llamado a que este tipo de prácticas, conocidas como manejo integral del fuego, sean realizadas únicamente por personal especializado.