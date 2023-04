Esa inestabilidad en sí ya es un signo de alarma. Así lo detalló John Makario Londoño, director de Geoamenazas del SGC, quien además llamó la atención sobre que el sistema está listo para enviar las alarmas que sean necesarias si se identifica una nueva dinámica inusual en el volcán.

“Hay una probabilidad de erupción en días o semanas, pero no es inminente. Aunque hay la probabilidad, no obstante tiene que ocurrir esa erupción. Eso quiere decir que no se puede bajar la guardia, el volcán sigue muy inestable”, sostuvo Makario.

Mientras tanto, las autoridades de cada municipio adelantan medidas para hacer frente a la situación. Hasta el momento, Tolima se declaró en calamidad pública y toda su red hospitalaria entró en alerta roja con el fin de estar preparado ante la que hasta sigue ahora siendo una amenaza inminente.