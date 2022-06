Semanas antes de la primera vuelta del 29 de mayo el único de los presidenciales ausentes fue el ingeniero. Según él, su no a los debates se daba porque estos son “dinámicas polarizantes”.

“La grandilocuencia que genera un debate de ideas no se suple con las solas entrevistas, comunicados o avisos en medios de comunicación o redes sociales. La seriedad de una campaña electoral en un Estado Democrático exige, por respeto a sus ciudadanos, una garantía al derecho fundamental a participar, como futuro elector”, era la petición de los demandantes.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, fue la explicación del político de 77 años para negarse a estas citas.

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial los candidatos deberán organizar el último debate presidencial. La Liga y el Pacto podrán elegir el medio para hacerlo, pero el vinculado en la tutela es el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).