Tribunal negó prescripción y ratificó la condena contra Jaime Saade por el asesinato de Nancy Mestre

El Tribunal Superior de Valledupar confirmó recientemente la condena contra Jaime Enrique Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre. En la decisión también le fue rechazada una solicitud que pretendía que prescribiera o se cerrara el caso.
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La decisión data del 3 de marzo de 2026 y reafirmó que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas no incurrió en error al negarse a cerrar el caso. La defensa argumentaba que los términos ya se habían cumplido; sin embargo, tanto ese despacho como el tribunal consideraron que el cómputo debe realizarse con base en la pena impuesta y no en la pena ejecutable.