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Citaron a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, a imputación de cargos por violación de datos personales contra Daysuris Vásquez

En este caso, la presunta víctima sería Daysuris Vásquez, expareja del hijo del presidente, quien también fue imputada por el mismo delito. ¿Para cuándo está programada?

  • Laura Ojeda Estupiñán (derecha) será imputada por el delito de violación de datos personales contra Daysuris Vásquez. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Laura Ojeda Estupiñán (derecha) será imputada por el delito de violación de datos personales contra Daysuris Vásquez. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Como ya se venía anticipando, Laura Ojeda Estupiñán, pareja sentimental de Nicolás Petro, fue citada por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento por el delito de violación de datos personales.

Este caso se da en medio de un giro, ya que Daysuris Vásquez, quien fue imputada por el mismo delito, sería ahora la presunta víctima de Ojeda (antes eran mejores amigas).

Y es que el ente acusador aseguró que la actual pareja del hijo del mandatario habría infiltrado una serie de comunicaciones del celular de la víctima, al parecer mediante un posible clonaje de su tarjeta SIM, con lo que podría acceder a mensajes de texto, llamadas, códigos de verificación, entre otros datos sensibles.

Lea también: Atención: Nicolás Petro no irá a prisión tras decisión judicial en segunda instancia

Cabe recordar que la génesis de este caso comenzó en 2022, cuando Vásquez habría pagado $20 millones para interceptar las comunicaciones de Laura Ojeda Estupiñán.

Vásquez habría sacado a la luz la conversación que su antigua amiga tenía con el hijo del presidente con el fin de confirmar si existía una relación sentimental entre ellos. También habría obtenido el número de la licencia de conducción, matrícula inmobiliaria de su patrimonio, direcciones de bienes, así como consultas de procesos en la Fiscalía.

La pelea entre Laura Ojeda y Daysuris Vásquez

Sin embargo, ambas tuvieron una fuerte discusión posteriormente, cuando Ojeda le hizo una advertencia a Vásquez y le planteó dos opciones para que dejara de divulgar los escándalos relacionados con Nicolás Petro.

En la primera, Laura le dijo a Day lo siguiente: “Si te sigues metiendo conmigo, así como lo estás haciendo con tus Instagram falsos, mandando a la gente, usándome como excusa para todo, entonces yo también puedo explotar, porque no te tengo miedo y puedo contar en los medios la verdadera historia: la de Pedro, las extorsiones que hacías antes de tu montaje, por qué tienes fotos íntimas mías y otras cosas. Tampoco me provoques”.

Entérese: Day Vásquez no podrá salir del país: un juez confirmó la medida de aseguramiento

En la segunda alternativa le propuso: “O esta segunda opción, que es la más sana incluso para ti, que tienes tantos problemas: que me olvides por completo, que dejes de tomarme como excusa, que no te afecten mis fotos ni mis publicaciones, porque seguiré con mi vida”.

Y como cierre, en tono de advertencia, Laura afirmó: “Entonces decide, porque yo elijo la segunda opción, porque no sería bueno que los amarillistas se sigan inspirando con nosotras”.

La audiencia de cargos contra Laura Ojeda Estupiñán está programada para el próximo 12 de mayo a las 11 a. m., en la que será imputada por el delito de violación de datos personales.

Siga leyendo: Imputan a Day Vásquez por violar datos personales de la mejor amiga de Laura Ojeda

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué se le acusa exactamente a Laura Ojeda?
Se le imputará el delito de violación de datos personales. La Fiscalía investiga si Ojeda accedió de manera ilegal a la información privada de Day Vásquez, incluyendo chats y registros de llamadas, para monitorear sus actividades.
¿Cuándo es la audiencia de imputación?
La audiencia está programada para el próximo 12 de mayo de 2026 a las 11:00 a. m. En esta sesión se conocerá si se solicita medida de aseguramiento contra la actual pareja de Nicolás Petro.
¿Cuál es el origen de la pelea entre Laura Ojeda y Day Vásquez?
El conflicto inició en 2022 cuando Day Vásquez interceptó el teléfono de Ojeda para confirmar su relación sentimental con Nicolás Petro.
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