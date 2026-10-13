Ya identificaron a la turista que dañó escultura en Cartagena, ¿qué sanciones podría enfrentar?

En medio del rechazo que generó el daño a una de las esculturas representativas del barrio Getsemaní en Cartagena, las autoridades confirmaron que ya fue identificada la turista que en medio de su baile público provocó las averías.

Según lo informado por el alcalde Dumek Trubay, la mujer que protagonizó el hecho reside en la ciudad de Barranquilla. Su identificación se dio gracias al rastreo del video que se hizo viral en las redes sociales y a la ayuda de la comunidad. Su nombre y demás datos no fueron revelados por temas de confidencialidad.

De acuerdo con los testimonios y las imágenes virales, la mujer llegó a la Plaza de la Trinidad en un taxi acompañada por otra persona. Motivada por la música que sonaba en el lugar, comenzó a danzar ante la mirada de los espectadores.

En medio de ese baile, la turista se apoyó y se sujetó en la figura del padre Umaña, un sacerdote vinculado al movimiento patriota que participó en la Independencia de Cartagena. Al sujetarse de la escultura, esta perdió estabilidad y cayó al suelo junto a la mujer.

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Tras el impacto de la figura, relatos ciudadanos a medios locales indicaron que la mujer y sus acompañantes abordaron rápidamente un taxi y abandonaron la plaza.

Luego de que se conociera el estado de la figura, el mandatario cartagenero solicitó públicamente a la responsable de los daños que asumiera la totalidad del costo de restauración y reparación del monumento, pues recientemente fueron restaurados y entregados a la comunidad el 11 de noviembre de 2024, en conmemoración de los 213 años de la Independencia de Cartagena.