Estas son las 5 motos preferidas por los ladrones en Bogotá, según estudio

Colombia es un país con más registros de motos que de carros. Así lo demuestran los números: al cierre de 2024 el país presentó 19.972.482 vehículos activos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). De esa cifra, 12.417.740 fueron motos y 7.334.873 eran carros.

Con una representación del 60 %, el parque automotor nacional continúa consolidándose como el preferido de los colombianos. Pero esto también ha significado una manera para que las bandas delicuenciales accedan al hurto de vehículos en el país.

Entérese: Violento robo en restaurante de Bogotá quedó grabado en video; una clienta resultó lesionada

Un reporte de las autoridades reveló que las marcas que más se roban en Colombia son las Bajaj, AKT, Yamaha, KTM, Suzuki y Honda. Sin embargo, el reciente estudio de Fullgas mostró que en Bogotá, las motos más robadas son las Bajaj Pulsar NS 160, Bajaj Pulsar NS 200, KTM Duke 200, Yamaha FZ16 y Suzuki GN125. Esto es debido a la alta demanda de sus piezas, las cuales son consideradas de bajo costo en el mercado.