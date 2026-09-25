Exclusivo: La denuncia engavetada por falso testimonio contra el ‘prestamista’, testigo clave en el caso UNGRD

En el entramado de corrupción que se investiga por el desvío de recursos de la UNGRD, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, el nombre de Pedro José Castro Espinoza aparece en uno de los puntos centrales de la supuesta ruta que, según la investigación judicial, siguió el dinero utilizado para los pagos que habrían recibido los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Según la versión entregada por el exsubdirector de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, y recogida en las distintas actuaciones judiciales de caso, Castro Espinoza fue quien le facilitó un préstamo de $4.000 millones en efectivo, que fueron entregados supuestamente en Bogotá.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, y con lo consignado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, de ese monto habrían salido los $3.000 millones que habrían terminado en manos de Name, a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nova, y otros $1.000 millones que, según la investigación, fueron entregados al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, trasladado hace poco del Centro de Estudios Superiores de la Policía hacia la cárcel La Picota.

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La participación de Castro Espinoza ha sido objeto de especial atención dentro de los procesos contra los expresidentes del Congreso y Sandra Ortiz porque su declaración, juramentada ante la Corte el 21 de enero de 2025, es utilizada para reconstruir el origen y la entrega de los $4.000 millones.

EL COLOMBIANO conoció una denuncia penal radicada ante la Fiscalía contra Pedro Castro, que pone en dudas su testimonio ante la Corte. La querella no avanza en esa entidad pese a ser radicada hace varios meses.

Primero hay que contar el contexto de lo declarado por Castro ante la Corte Suprema, alto tribunal que desde el 23 de agosto de 2024, a través de un oficio, compulsó copias a la Fiscalía para investigar a Castro Espinoza por la posible comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer.

Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte, en el marco del proceso judicial contra los aforados excongresistas Calle y Name, Castro expuso detalladamente las condiciones del préstamo a Sneyder Pinilla y el origen del dinero en efectivo.

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Castro afirmó bajo juramento no ser un prestamista profesional sino un “negociante”, y calificó la transacción como un “crédito puente” o una oportunidad de negocio temporal a tres meses cuando supuestamente Sneyder Pinilla le solicitó inicialmente 4.000 millones de pesos, Castro le exigió un interés inicial del 3% mensual, pero cerraron la negociación en un 2,3% mensual por propuesta de Pinilla.

En sus palabras, a última hora Pinilla le pidió 30 millones de pesos adicionales para pagar una “comisión” para situar mil millones en Montería.

Según Castro, Pinilla acudió al apartamento del prestamista en Bogotá y recibió 1.500 millones de pesos en un maletín deportivo de nylon. En ese momento, dice, Pinilla firmó un pagaré por la suma total de 4.000 millones de pesos.

Fue el 13 de octubre de 2023, a las 4:00 p.m.), que según Castro se encontraron en el parqueadero de Plaza España, a una cuadra del antiguo Bronx, zona de tolerancia de la capital, donde Castro le entregó 1.450 millones de pesos en otro maletín deportivo.

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Por un descuido de Castro en el conteo, dijo bajo juramento en la Corte, faltaron 50 millones, los cuales según él fueron entregados ese mismo día, a las 7:30 p.m, en el centro comercial Unicentro (Edificio Epicentro / zona de divisas), donde Castro le entregó en una bolsa negra de basura los 1.080 millones de pesos restantes (los 50 millones faltantes, los 1.000 millones para completar los 4.000 millones y los 30 millones de la comisión).

Castro sostuvo que los 4.000 millones de pesos en efectivo se compusieron de dos fuentes: 2.800 millones de pesos prestados, supuestamente, a Castro por su amigo “Hernando Ramírez, un agricultor y ganadero de Roldanillo (Norte del Valle del Cauca), a una tasa de interés del 1% mensual”.

Este dinero en efectivo fue entregado en julio de 2023 en Roldanillo a la cuñada de Castro, Esperanza Barandica Escarria, quien lo transportó por vía terrestre a Bogotá en una maleta de 30 kilos sin saber que contenía esa suma. Y que los 1.200 millones de pesos adicionales fueron de sus recursos propios que Castro conservaba en su vivienda.

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Ante el cuestionamiento del despacho sobre por qué mantenía miles de millones de pesos en billetes en su casa, Castro dio las siguientes explicaciones bajo gravedad de juramento de que estaba embargado por los banco.

“El embargo era por trece mil millones de pesos. Cualquier peso que yo metiera al banco se me esfumaba”, explicó ante la justicia al añadir que las medidas habían sido ordenadas por la DIAN y la Secretaría de Hacienda de Bogotá por deudas de impuestos acumuladas desde 2016.

Afirmó que ese efectivo (1.200 millones de pesos) que tenía en su casa estaba reservado para remodelar el Hotel Augusta (propiedad de su sociedad familiar AAJJ Castro en la Av. Jiménez con Cra. 4, en Bogotá) o comprar la cuota parte que sobre el inmueble tenía el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sin embargo, dijo que supuestamente como a finales de agosto de 2023 apareció un comprador para el hotel, consideró que ese dinero le quedaba en “liquidez ociosa” durante tres meses, decidiendo prestárselo a Pinilla para ganarse el margen de intermediación entre el 1% que le debía a Ramírez y el 2,3% que le cobró a Pinilla.

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El caso de Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD avanza hacia la etapa de juicio, luego de que la justicia negara las solicitudes de nulidad y preclusión presentadas por su defensa. Su defensa pidió que sean citados a testificar 56 personas, entre los que figuran Olmedo López, Carlos Ramón González y los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.

La Fiscalía la acusa de tráfico de influencias y lavado de activos y sostiene que habría actuado como intermediaria en el traslado de $3.000 millones que, según la investigación, estaban destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name.

Por su parte, Iván Name y Andrés Calle, quienes eran congresistas cuando ocurrieron los hechos investigados, tienen procesos en la Corte Suprema de Justicia por su condición de aforados.

La investigación busca establecer su presunta participación en el esquema de pagos relacionado con la UNGRD: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, de acuerdo con los señalamientos conocidos en el proceso, a cambio de supuestamente favorecer las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

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