Estos son los 90 escándalos de Gustavo Petro durante su Gobierno

A Colombia, en los últimos 60 años, le ha tocado enfrentar desafíos como país que pocas otras naciones han tenido que enfrentar. Décadas de violencia, los mortíferos carteles de la cocaína, grave control territorial de la guerrilla en una época, de los paramilitares en otra y ahora también de los grupos criminales. Pero tal vez nunca antes en su historia reciente había tenido que resistir una catarata de escándalos como la que ha vivido en el Gobierno de Gustavo Petro.
Faltando 45 días para que termine su mandato podría decirse que no será necesariamente recordado por ser el primer gobernante populista de izquierda en Colombia, sino por ser el Gobierno de los escándalos.
Entre el 7 de agosto de 2022 y hasta hoy, Colombia ha vivido en un terremoto permanente. No se cerraba un escándalo cuando ya comenzaba otro. O dentro de un mismo escándalo aparecían dos o tres más. El país no alcanzaba a procesar una crisis cuando la siguiente golpeaba desde otra dirección. Todo, al mismo tiempo, todo el tiempo.
EL COLOMBIANO hizo un ejercicio de recoger en una misma edición el mayor número de escándalos que recordamos: sumamos 90. Pero no nos cabe duda que se nos quedaron otros por fuera.
La buena noticia es que la arquitectura democrática del país demostró tener un buen diseño de sismo resistencia. Las instituciones se mantuvieron firmes, como poderosas columnas, para evitar que el edificio se viniera abajo. Las empresas siguieron trabajando para mantener la dinámica económica del país. La prensa documentó, denunció y resistió los insultos del propio presidente. Y la ciudadanía —estoica, cansada, atónita— siguió adelante.
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Sin embargo, quedan secuelas. Los órganos de control se vieron desbordados. La justicia no alcanzó a fallar para sancionar de manera ejemplar. Y el mal ejemplo que en no pocas ocasiones dio el presidente queda como una marca.
Lo que aquí se recoge no es una opinión. Son 90 escándalos documentados. 90 episodios en los que el Estado falló, mintió, derrochó, persiguió, nombró a quien no debía, protegió a quien no merecía o simplemente no llegó. 90 testimonios de un cuatrienio que intentó torcer el rumbo de la república y que, en ese intento, reveló algo que quizás no esperaba revelar: que Colombia, herida y todo, sigue en pie.
Que estas páginas queden, entonces, como testimonio y como advertencia. Y también —por qué no— como celebración de una fortaleza que ningún gobierno pudo doblar.
1. El saqueo de la UNGRD (febrero 2024)
Este es quizá el escándalo más grande de este Gobierno. La polémica compra a dedo de 40 carrotanques por $46.800 millones para llevar agua a La Guajira destapó un pozo sin fondo de corrupción que puso en juego cerca de $2 billones. La Contraloría encontró sobrecostos por más de $20.000 millones. El exdirector de esa entidad que debía estar dedicada a atender desastres, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, revelaron que usaron esa plata para pagar millonarias coimas —$3.000 millones para el presidente del Senado, Iván Name y $1.000 millones para el presidente de la Cámara, Andrés Calle— para aceitar el trámite de las “reformas sociales” en el Congreso.
El desenlace dejó a los exdirectivos tras las rejas y destituidos por la Procuraduría, mientras que una docena de congresistas son investigados por la Corte Suprema. La dimensión de este escándalo incluye la captura de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) como también la consejera presidencial Sandra Ortiz y el director del Dapre y la Dirección de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien está prófugo en Nicaragua al amparo del régimen del dictador Daniel Ortega.