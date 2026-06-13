Estos son los 90 escándalos de Gustavo Petro durante su Gobierno

A Colombia, en los últimos 60 años, le ha tocado enfrentar desafíos como país que pocas otras naciones han tenido que enfrentar. Décadas de violencia, los mortíferos carteles de la cocaína, grave control territorial de la guerrilla en una época, de los paramilitares en otra y ahora también de los grupos criminales. Pero tal vez nunca antes en su historia reciente había tenido que resistir una catarata de escándalos como la que ha vivido en el Gobierno de Gustavo Petro. Faltando 45 días para que termine su mandato podría decirse que no será necesariamente recordado por ser el primer gobernante populista de izquierda en Colombia, sino por ser el Gobierno de los escándalos. Entre el 7 de agosto de 2022 y hasta hoy, Colombia ha vivido en un terremoto permanente. No se cerraba un escándalo cuando ya comenzaba otro. O dentro de un mismo escándalo aparecían dos o tres más. El país no alcanzaba a procesar una crisis cuando la siguiente golpeaba desde otra dirección. Todo, al mismo tiempo, todo el tiempo. EL COLOMBIANO hizo un ejercicio de recoger en una misma edición el mayor número de escándalos que recordamos: sumamos 90. Pero no nos cabe duda que se nos quedaron otros por fuera. La buena noticia es que la arquitectura democrática del país demostró tener un buen diseño de sismo resistencia. Las instituciones se mantuvieron firmes, como poderosas columnas, para evitar que el edificio se viniera abajo. Las empresas siguieron trabajando para mantener la dinámica económica del país. La prensa documentó, denunció y resistió los insultos del propio presidente. Y la ciudadanía —estoica, cansada, atónita— siguió adelante. Le puede interesar: “Ya no podemos dar esa papaya”: Gustavo Bolívar reconoce exceso de optimismo en la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, quedan secuelas. Los órganos de control se vieron desbordados. La justicia no alcanzó a fallar para sancionar de manera ejemplar. Y el mal ejemplo que en no pocas ocasiones dio el presidente queda como una marca. Lo que aquí se recoge no es una opinión. Son 90 escándalos documentados. 90 episodios en los que el Estado falló, mintió, derrochó, persiguió, nombró a quien no debía, protegió a quien no merecía o simplemente no llegó. 90 testimonios de un cuatrienio que intentó torcer el rumbo de la república y que, en ese intento, reveló algo que quizás no esperaba revelar: que Colombia, herida y todo, sigue en pie. Que estas páginas queden, entonces, como testimonio y como advertencia. Y también —por qué no— como celebración de una fortaleza que ningún gobierno pudo doblar. 1. El saqueo de la UNGRD (febrero 2024) Este es quizá el escándalo más grande de este Gobierno. La polémica compra a dedo de 40 carrotanques por $46.800 millones para llevar agua a La Guajira destapó un pozo sin fondo de corrupción que puso en juego cerca de $2 billones. La Contraloría encontró sobrecostos por más de $20.000 millones. El exdirector de esa entidad que debía estar dedicada a atender desastres, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, revelaron que usaron esa plata para pagar millonarias coimas —$3.000 millones para el presidente del Senado, Iván Name y $1.000 millones para el presidente de la Cámara, Andrés Calle— para aceitar el trámite de las “reformas sociales” en el Congreso. El desenlace dejó a los exdirectivos tras las rejas y destituidos por la Procuraduría, mientras que una docena de congresistas son investigados por la Corte Suprema. La dimensión de este escándalo incluye la captura de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) como también la consejera presidencial Sandra Ortiz y el director del Dapre y la Dirección de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien está prófugo en Nicaragua al amparo del régimen del dictador Daniel Ortega.

2. El lavado de Nicolás Petro Burgos (marzo 2023) La captura del hijo mayor del presidente Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos es otro de los mayores escándalos de este Gobierno. La Fiscalía armó el caso con los chats y pruebas que reveló su exesposa, Day Vásquez, demostrando que Nicolás recibió más de $1.000 millones de pesos en efectivo de personajes tan cuestionados como “El Hombre Marlboro” –quien pagó cárcel en EE. UU. por narcotráfico– y el polémico contratista “Turco” Hilsaca, para meterlos bajo cuerda a la campaña de 2022 y darse una vida de rey en Barranquilla. Petro Burgos fue capturado, cuando se reconcilió con su padre logró detención domiciliaria y se ha denunciado que ha incumplido las condiciones. Day Vásquez logró un principio de oportunidad por prender el ventilador.

3. El polígrafo a la niñera Marelbys (mayo 2023) La misteriosa pérdida de un maletín que guardaba entre $4.000 y $7.000 dólares en efectivo en la casa de Laura Sarabia, la entonces todopoderosa jefa de gabinete de Petro, desató un episodio que parece ficción: la seguridad de la Casa de Nariño retuvo a la niñera Marelbys Meza y la metió al sótano de un edificio del Gobierno para interrogarla y pasarla por el polígrafo como si fuera una criminal y sin una sola orden judicial. Este abuso de poder obligó a Sarabia a dejar el cargo en medio del rechazo nacional, aunque rápido regresó meses después como directora del DAPRE. Además, agentes de la Dijín se inventaron un informe falso de inteligencia contra el Clan del Golfo para poder “chuzar” legalmente los teléfonos de la niñera Meza y de otra empleada, camuflándolas con los alias de “La Cocinera” y “La Madrina” ante un fiscal en Quibdó. Varios uniformados terminaron capturados y tras las rejas, imputados por fraude, falsedad en documento e interceptación ilícita. Sarabia, en cambio, obtuvo como “premio” la embajada de Colombia en el Reino Unido. 4. El “suicidio” del coronel Óscar Dávila El coronel de la Policía Óscar Dávila, encargado de coordinar los esquemas de seguridad de la Casa de Nariño y pieza clave en la investigación judicial por las “chuzadas” y el polígrafo clandestino a las empleadas de Laura Sarabia, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza dentro de su camioneta oficial en Bogotá, estacionada en la calle. El trágico episodio llenó de misterio el escándalo central del palacio presidencial, y aunque el desenlace forense de Medicina Legal dictaminó que se trató de un suicidio, el expediente dejó un manto de dudas sobre las circunstancias en que se dio y las presiones que soportaba la seguridad presidencial. 5. Los audios explosivos de Benedetti sobre los $15.000 millones (junio 2023) A mediados de 2023, Semana reveló audios del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, maltratando a la entonces mano derecha de Petro, Laura Sarabia, en los que cuenta detalles oscuros de la campaña del Presidente en 2022. La pelea era porque Benedetti quería estar en la pega del poder en Bogotá y Petro no le daba entrada. En los audios dijo haber conseguido $15.000 millones de pesos para la campaña en el Atlántico, y amenazó con que si contaba todo “nos hundimos todos, nos vamos presos”; la tormenta provocó que sacaran a Benedetti de Caracas y que la Corte Suprema y la Fiscalía le abrieran investigaciones. El trato extrañamente generoso que le dio Petro, creándole una embajada para él en Roma y dándole luego el Ministerio del Interior, parece demostrar que lo que Benedetti dijo en los audios era verdad. 6. La campaña hizo trampa: se volaron los topes (noviembre 2025) El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña de Petro Presidente hizo trampa para ganar. Formuló cargos contra Ricardo Roa como gerente de campaña por violar los topes de gasto por más de $5.300 millones de pesos en ambas vueltas presidenciales; El CNE compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, única instancia donde se puede juzgar al presidente por su fuero constitucional, pero el proceso poco avanza. Hubo otras irregularidades en este caso. Las autoridades detectaron que el sindicato de maestros (Fecode) giró un cheque por $500 millones de pesos que terminó en las arcas de Colombia Humana y el Pacto Histórico en plena contienda electoral de 2022, pero ese dinero no fue registrado en los libros oficiales de “Cuentas Claras”. Además, el sindicato petrolero (USO) se gastó una millonada financiando transporte, comida y logística para llevar votantes y testigos a las urnas en el Magdalena Medio a favor del petrismo, todo por fuera de la contabilidad oficial de la campaña. 7. El clan de Euclides Torres y sus contratos Las denuncias periodísticas demostraron que el megacontratista del sector de alumbrado, Euclides Torres, fue el que metió la mano al bolsillo para pagar las costosas tarimas y la logística de los eventos masivos de la campaña de Gustavo Petro en la Costa, como la famosa manifestación de la “P” en Barranquilla. Ese dinero nunca pasó por el reporte oficial del CNE y el desenlace obligó al propio empresario a comparecer ante la justicia para explicar si esos aportes camuflados eran la cuota inicial para quedarse con la futura contratación del Estado. Parece que sí, pues Torres –cercano a Benedetti– ganó millonarios contratos en este Gobierno, tiene cuotas en entidades y tiene hasta bancada propia. 8. El “Pacto de La Picota” (abril 2022 y septiembre 2023) A pocos días de las elecciones presidenciales, el país conoció que Juan Fernando Petro (hermano del candidato) y la fallecida senadora Piedad Córdoba andaban visitando los patios de alta seguridad de la cárcel La Picota para hablar con parapolíticos y capos de la corrupción sobre rebajas de penas bajo lo que sería la política de “Paz Total”. Luego en septiembre de 2023 el propio Juan Petro atribuyó el triunfo de su hermano a esa estrategia en las cárceles. Este escándalo sembró la sospecha de que se estaban negociando votos en las regiones a cambio de beneficios jurídicos, y aunque en la Fiscalía no pasó a mayores, hay múltiples pruebas del rol que ejercía el hermano del jefe de Estado para negociar el apoyo de criminales. 9. El millonario séquito de la Primera Dama (junio 2023 y enero 2024) Aunque las leyes colombianas dicen claramente que la Primera Dama no es funcionaria ni debe manejar chequera del Estado, las denuncias de prensa destaparon que Presidencia armó contratos por más de $1.000 millones de pesos para pagarle un séquito personal a Verónica Alcocer, que incluía al coreógrafo “Nerú”, maquillador, estilista de moda y fotógrafo exclusivo. Hoy en día están separados, pero siguen casados y Alcocer cuenta con esquema de protección de la UNP y se da una vida de lujos en Suecia –donde Petro hizo el negocio de 16 aviones de guerra–, sin que se sepa el origen de sus recursos. 10. “Sarabia Brothers” (junio 2024) El vertiginoso ascenso de Laura Sarabia en el poder trajo consigo ruidos por el presunto acomodo de sus allegados en puestos públicos, pues se denunció el lobby que hacía su hermano, Andrés Sarabia, ante contratistas privados del Estado aprovechando el apellido. El escándalo produjo la distancia entre los dos hermanos y la defensa pública del presidente Petro hacia “el pobre joven” que habría mejorado sus condiciones de vida notablemente bajo este Gobierno. 11. Los plumones de ganso adquiridos por el Dapre (octubre 2022) Recién desempacado en el poder, el Departamento Administrativo de Presidencia armó contratos directos por más de $150 millones de pesos para cambiar los tendidos de camas y enseres de las casas de huéspedes oficiales en Bogotá y Cartagena, metiendo en las facturas televisores gigantes de 85 pulgadas y exclusivas cobijas de plumón de ganso. El desenlace obligó al director de la época, Mauricio Lizcano, a salir a dar explicaciones, cancelar otras compras que venían en camino y firmar a las carreras una directiva de austeridad.

12. El escándalo de los pasaportes (septiembre 2023 y contando) El canciller Álvaro Leyva Durán se empecinó en frenar la licitación de los pasaportes declarándola desierta de forma unilateral y pasando por encima de los comités técnicos que ya le habían dado el visto bueno a la firma Thomas Greg & Sons como único proponente apto para el negocio de $599.000 millones. La Procuraduría lo destituyó por falta gravísima. La “pataleta” del Gobierno con el contrato de los pasaportes provocó que la multinacional Thomas Greg & Sons demandara al Estado por $117.000 millones, alegando que violaron el debido proceso y la seguridad jurídica. Ahora rige un modelo liderado por la Imprenta Nacional que tiene una cantidad de líos, empezando por pasaportes en mal estado y el papel de la Casa de la Moneda de Portugal. 13. “Consumo de drogas” de Petro (abril 2025) El escándalo estalló cuando el excanciller Álvaro Leyva publicó una serie de cartas y entregó un documento de 33 páginas ante la Comisión de Acusación de la Cámara, con graves señalamientos sobre Petro. En sus declaraciones, Leyva afirmó haber sido testigo directo de una supuesta “vida de vicio y decadencia” del mandatario, acusándolo de padecer severas adicciones a las drogas y al alcohol que, según él, le impiden gobernar. Para sustentar su denuncia de que el presidente “está enfermo”, el exministro documentó un patrón de ausencias y “desapariciones” erráticas durante misiones diplomáticas internacionales clave, mencionando episodios como la pérdida de rastro de Petro durante dos días en una visita oficial a París, la cancelación de compromisos en el Foro Económico Mundial de Davos, e incidentes de excesos con el licor durante un viaje de Estado a Chile que le habrían impedido asistir a una reunión con el presidente de la Corte Suprema. Leyva solicitó de manera pública que el jefe de Estado se someta a exámenes de toxicología y de salud mental. El presidente Petro respondió descalificando los señalamientos, tildando al excanciller de “traidor” y argumentando que sus ausencias en viajes como el de Francia obedecieron simplemente a agendas privadas, tiempo familiar con sus hijas y visitas a librerías o museos. 14. Los más de 100 fallos en su agenda En su primer año de Gobierno, Petro canceló 82 compromisos de su agenda. La lista de plantados incluye a los magistrados de las altas cortes, a la cúpula militar en la propia ceremonia de transmisión de mando, a todos los alcaldes del país y a 5.000 personas que lo esperaban en Santander. Y así siguió durante todo su gobierno. El episodio más doloroso: el 11 de octubre de 2024, más de 2.000 víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica —personas que habían esperado casi tres décadas por justicia— se congregaron en la Plaza de Bolívar para un acto de perdón del Estado. Petro no llegó por “cuadro gripal”. A los gremios los ha dejado en visto en sus eventos anuales. Las excusas han incluido gripa, intoxicación, dolor de estómago y agenda privada. Pero ha quedado claro que es un patrón de su comportamiento, debido al posible consumo de alguna sustancia que no le permite cumplir con sus deberes.

15. El escándalo de títulos falsos de Juliana Guerrero (marzo 2026) Otro de los casos más sonados es el de Juliana Guerrero, una activista de 23 años cercana a Petro que llegó a ser asesora del Ministerio del Interior y cuyo nombre sonó para asumir un Viceministerio de Igualdad. Se descubrió que Guerrero obtuvo un título exprés de Contadora Pública y otro de Tecnóloga en Gestión Contable emitidos por la Fundación Universitaria San José, obtenidos en tiempo récord y de forma simultánea, pero sin haber cumplido con requisitos legales obligatorios como la presentación del examen de Estado Saber Pro ni contar con tarjeta profesional. La propia institución educativa terminó anulando los títulos tras comprobarse el pago irregular de $8 millones por la expedición de los cartones. La Fiscalía le imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, argumentando que la joven “nunca fue a clase ni presentó exámenes”. 16. La novia de Petro se enriqueció Una investigación de La Silla Vacía reveló el crecimiento patrimonial de Vanessa Cortés Carmona, la mujer captada junto al presidente Gustavo Petro en un video en Panamá en 2024; tan solo un mes después de la posesión presidencial fundó la empresa Kayros Advice SAS con un capital de $200 millones, firma que al año siguiente reportó activos y un patrimonio inmobiliario superiores a los $600 millones que incluyeron un apartamento en una zona exclusiva del norte de Bogotá y un lote en La Calera. Los socios de la compañía de Cortés están vinculados a las estructuras comerciales de Euclides Torres, el megacontratista barranquillero señalado de haber financiado en la sombra la campaña de 2022, al tiempo que cruzó registros fotográficos privados que demuestran la presencia de la mujer en los mismos países y fechas en las que el mandatario realizaba giras internacionales oficiales. 17. El ‘estallido’ de Angie Rodríguez (abril 2026) Quien fue la mano derecha de Gustavo Petro por más de un año tenía varios secretos de la Casa de Nariño, de la mayor gravedad, que decidió contar. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación, denunció desde presuntas amenazas y extorsiones, robo de recursos públicos a través de chantajes, caos institucional hasta presuntos nexos de personas cercanas al jefe de Estado con la guerrilla del ELN. Según dijo hay un “concierto para delinquir” en Palacio, y “un juego por el poder y el dinero”, que “los tiene enceguecidos”. 18. Catalanes hacen negocios a costa del Estado (2022 y 2025) Los ciudadanos españoles Xavier Vendrell (investigado en su país por presuntos vínculos con terrorismo) y Manuel Grau se ganaron un premio cuando el presidente Petro les firmó la nacionalidad colombiana por vía exprés recién posesionado, abriéndoles las puertas a contratos públicos. Se ha documentado su participación en Ecopetrol, en el nombramiento de presidente de ISA y en el escándalo de Papá Pitufo. No son los únicos catalanes amigos de Petro y Alcocer que rondan Palacio, también está Ramón Devesa, un hacker que tiene cuestionamientos relacionados con dinero en la campaña de 2022. 19. $500 millones de ‘Papá Pitufo’ a la campaña (febrero 2025) El llamado escándalo de “Papá Pitufo” vincula al mayor contrabandista de Colombia con la presunta entrega de $500 millones en efectivo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, dinero que habría sido gestionado por el catalán Xavier Vendrell. Aunque el presidente Petro y su círculo admitieron el hecho, sostienen que los recursos fueron rechazados y devueltos inmediatamente tras una alerta del director de la UNP, Augusto Rodríguez, ordenando incluso una grabación oculta de la devolución para dejar constancia. Sin embargo, la grabación no se conoce y no se sabe si realmente el dinero se devolvió pues se sospecha que Vendrell se podría haber quedado con los 500 millones.

20. La plata perdida de ‘Caminos para la Paz’ (2023) Bajo el nombre de Caminos Comunitarios para la Paz Total, el Gobierno Petro prometió invertir $8 billones para mejorar 33.000 kilómetros de vías rurales, entregando los contratos directamente y sin licitación a Juntas de Acción Comunal que no tenían experiencia en construcción. Al 31 de diciembre de 2024, sólo se habían ejecutado obras en 117,2 kilómetros, equivalentes al 0,36% de la meta. De los más de 1.030 convenios firmados en 2023, la Procuraduría encontró irregularidades en casi el 75% de los acuerdos, con más de $150.000 millones en dinero embolatado. El pecado capital del programa: el Invías desembolsó el ciento por ciento de los recursos de manera anticipada a la ejecución de las actividades y sin condiciones, soltando la plata antes de que se moviera una sola piedra. 21. El cartel de las regalías y el esquema de AREMCA (abril 2026) Este es un escándalo reciente. La Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) resultó ser el caballo de Troya de un entramado delictivo que, según la Fiscalía, se habría robado nada menos que medio billón de pesos ($500.000 millones) de las regalías a punta de amañar 101 contratos, incluyendo un polémico convenio de $24.240 millones entregado a dedo en el Cesar por el Ministerio de Ambiente al mando de Irene Vélez. Este negocio, que salpicó al congresista Wadith Manzur –también involucrado en el escándalo de la UNGRD—, terminó con la Contraloría revisando el detrimento patrimonial y la Procuraduría abriendo pliegos disciplinarios. 22. Chats del vice de Igualdad contra la hija de Petro (diciembre 2025) El escándalo en torno a Dumar Guevara, entonces viceministro de la Igualdad, se desató tras la filtración de este diario de chats privados que expusieron una fuerte enemistad contra Andrea Petro (hija del presidente) y su madre, Mary Luz Herrán, originada luego de que estas lo despidieran en 2022 de una fundación de apoyo a migrantes por presuntos malos manejos. En las conversaciones, Guevara no solo se refería a ellas con insultos denigrantes (tratándolas de “hp”), sino que admitía haber usado su poder en el ministerio para bloquear sus proyectos sociales e impedirles citas de alto nivel, jactándose de que las podía perjudicar públicamente. El funcionario habría direccionado un contrato por más de $55.000 millones a una empresa privada en la que él mismo había trabajado antes de ejercer su cargo público. El presidente Gustavo Petro ordenó su destitución fulminante, mientras que la Procuraduría mantiene una investigación formal tanto por el uso del cargo para el matoneo personal como por la millonaria adjudicación. 23. Fondo de MinIgualdad con malos manejos El Fondo para la Promoción de la Igualdad y la Equidad (FonIgualdad), creado como el brazo financiero y de contratación flexible del Ministerio de la Igualdad, tiene líos por su ineficiencia administrativa y falta de transparencia. El principal escándalo radica en su nula ejecución presupuestal, pues auditorías de la Contraloría revelaron que, a pesar de recibir asignaciones multimillonarias, el fondo mantuvo su ejecución real en niveles cercanos al 0%, congelando los recursos destinados a los programas sociales. Pero lo poco que ejecutaron fueron para contratar operadores logísticos y mover gente en elecciones. 24. Contrato para “cerrar brechas”, se fue para un asesor mexicano (septiembre 2025) El escándalo en torno a Germán Trejo, estratega político mexicano cercano al Gobierno, se centra en la entrega del manejo de una partida presupuestal de $9.444 millones de pesos provenientes del Fondo para la Promoción de la Igualdad y la Equidad (FonIgualdad), recursos que debían destinarse exclusivamente a cerrar brechas sociales en las comunidades más vulnerables de Colombia. El asesor es conocido en la región por haber estafado a varios políticos. 25. Nombramientos truchos Petro convirtió los nombramientos en geografía de la lealtad: Fernando García Manosalva, exguerrillero del M-19 y viejo amigo del presidente, llegó a la dirección de Migración Colombia sin experiencia migratoria alguna, acumuló dos investigaciones de la Procuraduría y renunció en medio de una inconsistencia en su hoja de vida, para ser premiado de inmediato con la embajada en México. Sebastián Guanumen, protagonista del escándalo de los Petro-videos, fue a Chile; Armando Benedetti, ya mencionado, a la FAO en Roma; y Moisés Ninco Daza, con solo título de bachiller, a México —los tres sin experiencia diplomática—. A esa lista se suma Guillermo Reyes, exministro de Transporte, nombrado como embajador en Suecia. Cuando todos fueron tumbados de sus cargos por Tribunal o por Consejo de Estado, y se acumularon 22 demandas, el gobierno sacó un decreto para eliminar los requisitos de título, posgrado y experiencia para ser embajador, dejando como única condición ser colombiano mayor de 25 años. El amiguismo como política de Estado. --- Caos en la seguridad y fracaso de la “paz total” 26. El falso cese al fuego bilateral con el ELN (diciembre 2022) En diciembre 2022, el presidente Petro soltó un bombazo en redes anunciando con bombos y platillos un cese al fuego bilateral por seis meses con cinco grupos ilegales, entre ellos al ELN; a los tres días la cúpula guerrillera sacó un comunicado tratándolo de mentiroso y aclarando que ellos no habían firmado nada, lo que obligó al Gobierno a tumbar los decretos oficiales. Desde entonces, la política de negociación con esa guerrilla ha sido un fracaso, pese a que en campaña Petro prometió que negociaría con ellos “en tres meses”. 27. Aumenta el crimen El indicador de inseguridad que más creció con el gobierno Petro es el secuestro: el propio ministro de Defensa reconoció un alza acumulada del 70%. El otro gran deterioro es la expansión de los grupos armados: para mediados de 2025 había 25.278 combatientes entre Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC, un aumento del 45% frente a 2022. En cuanto a masacres, se han registrado 277 en el gobierno de Petro con 1.003 personas asesinadas en 167 municipios. En los primeros cuatro meses de 2026 Indepaz contó 49 masacres con 205 muertos, una cifra que no se veía en más de una década. Los ceses al fuego decretados por Petro en su “Paz Total” redujeron la actividad de la Fuerza Pública pero no los ataques de los criminales contra los colombianos.

28. El secuestro de “Mane” Díaz (octubre 2023) En octubre de 2023, el ELN secuestró a Luis Manuel “Mane” Díaz, el papá de la estrella de la Selección Colombia Lucho Díaz, y lo amarró en el monte por 12 largos días. Mientras el país estaba en vilo por la suerte de Mané Díaz, el Gobierno tenía listo un decreto con el que suspendería órdenes de captura y extradición contra miembros del ELN. El desenlace conmovió al mundo y terminó con la liberación del rehén tras la mediación de la Iglesia y la ONU. 29. Siete veces “retienen” militares (2023-2025) En estos cuatro años se ha dado al menos siete episodios de “retención” de militares y policías por parte de grupos en Cauca, Guaviare y Meta. Según denuncias del Ejército y la Fiscalía, facciones de las disidencias de las FARC (como el Estado Mayor Central) instrumentalizan y amenazan a guardias campesinas para que bloqueen las operaciones de las tropas, usándolas como escudos humanos ante la presión de la Fuerza Pública. El Gobierno ha priorizado la mediación de la ONU y la Defensoría del Pueblo para resolver los cercos sin confrontar a los civiles, lo que mantiene un fuerte debate sobre el debilitamiento de la autoridad de la Fuerza Pública. 30. La caravana de camionetas de la UNP protegiendo a Calarcá (julio 2024) El Ejército dejó en evidencia el descontrol de la “Paz Total” cuando paró en un retén vial de Antioquia una caravana de lujosas camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en las que viajaban varios temidos cabecillas de las disidencias de las FARC, entre ellos alias Calarcá y Firu, cargados con pistolas de uso militar y fajos de billetes. Por instrucciones del Gobierno y de la Fiscalía, aduciendo que eran “gestores de paz”, inmediatamente los militares tuvieron que dejarlos en libertad. 31. Los “Archivos de Calarcá” (noviembre 2025) Los “archivos de Calarcá” destaparon que el grupo armado usó los ceses al fuego de la “paz total” para duplicar sus filas, reclutar menores y planear masacres. El escándalo reveló la presunta infiltración de la guerrilla en la cúpula estatal, salpicando con supuestos nexos al general Juan Miguel Huertas del Ejército y a Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica de la DNI, además de revelar la presencia de un ciudadano chino vinculado al tráfico de armas y oro ilegal en sus campamentos. Aunque el presidente Petro atribuyó inicialmente los chats a montajes, la Fiscalía ratificó la autenticidad del material probatorio y abrió investigaciones. 32. Tarimazo de Petro con criminales (junio 2025) Cabecillas de bandas como “La Oficina”, “Los Pesebreros” y “Los Chatas” (entre ellos alias “Tom” y alias “Douglas”), recluidos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, salieron de sus pabellones para subirse a una vistosa tarima con el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, pleno corazón del poder Medellín y Antioquia. El episodio desató la indignación nacional y el rechazo de las asociaciones de víctimas debido a que los capos utilizaron los micrófonos para emitir discursos de tinte político, exigir beneficios y criticar las leyes del Estado en lugar de responder por sus delitos. 33. La parranda en los ‘gestores de paz’ (abril 2026) Algunos de ellos protagonizaron una vistosa celebración dentro de la cárcel de Itagüí con lujos prohibidos como licor, comidas de restaurantes, consolas de videojuegos, dinero en efectivo, uso de celulares y cantantes vallenatos. El episodio evidenció el relajo absoluto de controles con respecto a estos jefes de bandas criminales que Petro bautizó como “gestores de paz”. La Dirección General del INPEC relevó de sus cargos a los directivos de la prisión y la Procuraduría abrió investigaciones.

34. Récord histórico de cultivos de coca El Ministerio de Defensa mandó a parar los operativos manuales de la Policía Antinarcóticos para jugársela toda por una sustitución voluntaria que nunca arrancó en forma, provocando un desplome histórico en la erradicación que cayó a mínimos de 10.000 hectáreas anuales. Eso, sumado a la falta de control de los criminales, facilitó el aumento récord de cultivos. Petro ha intentado que no se difundan los datos. El informe de las Naciones Unidas (SIMCI) certificó que Colombia rompió todos los récords de la historia con 230.000 hectáreas de coca sembradas: el país se llenó de cocaína y los grupos armados se llenaban los bolsillos de dólares.

35. El asesinato de Miguel Uribe Turbay El candidato de oposición Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025. Más de 23 veces, Uribe solicitó a la Unidad Nacional de Protección reforzar su esquema de seguridad, sin obtener respuesta. Los autores intelectuales apuntan al corazón de la Paz Total: alias El Viejo, condenado a 22 años por el crimen, declaró ante la Fiscalía que la orden provino de la Segunda Marquetalia, impartida por alias Zarco Aldinever, hombre cercano a Iván Márquez. La Fiscalía no ha descartado la hipótesis de la presunta participación del Gobierno. 36. El disparo del 40% en las denuncias por extorsión Los comerciantes y ganaderos de Meta, Casanare, Huila y Atlántico se cansaron de denunciar que el Clan del Golfo y las disidencias los tenían azotados con el cobro de “vacunas” y panfletos amenazantes, disparando las denuncias ante el Gaula en más de un 40%. 37. Chocó sometido a 12 paros armados (2023-2025) El Frente de Guerra Occidental del ELN demostró su desprecio por los diálogos de paz al decretar doce paros armados fluviales en los ríos San Juan y Sipí, dejando encerrados y aguantando hambre a más de 25.000 indígenas y afrodescendientes en el Chocó; la persistencia de esta crueldad tuvo como desenlace la ruptura total del cese al fuego con esa facción guerrillera en la zona. 38. El fracaso de “Jóvenes en Paz” El Ministerio de la Igualdad lanzó el programa “Jóvenes en Paz”, que consistía en girar transferencias de hasta $1.000.000 de pesos mensuales a jóvenes en zonas de alta criminalidad, que en algún momento Petro explicó como “pagar por no matar”. El propio Petro criticó a su gobierno por el fracaso del programa. Entre otras cosas en él estuvo el joven asesino de Miguel Uribe. 39. Petro nombró a Mancuso “gestor de paz” (julio 2023) Un patrón que se repitió durante el gobierno de Petro fue el reconocimiento a criminales, incluso por encima de la protección a las víctimas. La Casa de Nariño causó indignación al firmar la resolución que nombró al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso como “gestor de paz” apenas pisó suelo colombiano deportado de EE. UU. Petro terminó permitiendo que no tuviera que responder a la justicia en Colombia, pues logró libertad condicional en los tribunales de Justicia y Paz, aunque desató un feroz choque de competencias con los magistrados de la JEP. 40. Libertad a la “Primera Línea” por decreto (diciembre 2022) Pasando por encima de jueces y fiscales, el Gobierno sacó resoluciones administrativas para sacar de las cárceles a varios jóvenes de la “Primera Línea” que estaban presos por delitos graves como tortura y vandalismo durante el “estallido” de 2021, poniéndoles el pomposo título de “voceros de paz”. Las altas cortes tumbaron los decretos y ordenaron que los procesados cumplieran sus medidas judiciales. 41. Asesinatos de líderes sociales Bajo el gobierno que prometió la Paz Total, han sido asesinados más de 735 líderes sociales —casi uno cada dos días, el mismo promedio de los gobiernos anteriores–. Entre ellos, Indepaz reportó más de 80 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación. Este desenlace provocó duros jalones de orejas en el Consejo de Seguridad de la ONU. --- Descalabro económico, baja ejecución y crisis en la salud 42. El estancamiento del crecimiento del PIB en el 0.6% (2023) El DANE le dio un baño de agua fría a las cuentas alegres del Gobierno al confirmar que la economía colombiana sufrió un frenazo seco en 2023, creciendo apenas un lánguido 0.6%, la cifra más baja en décadas si sacamos la pandemia; este estancamiento en el bolsillo de los colombianos obligó al Ministerio de Hacienda a recortar el presupuesto nacional y a sentarse a pactar planes de reactivación con los cacaos de la industria y la banca para frenar una recesión inminente.

43. La parálisis de la inversión pública (2024) Entre 2023 y 2024, la Contraloría prendió el ventilador de las alertas al demostrar que ministerios clave como Vivienda, Transporte y Deporte tenían dinero “guardado”, registrando saldos sin ejecutar superiores al 60% a pocos meses de acabarse el año fiscal; el desenlace de esta parálisis por ineficiencia de directivos activistas obligó al presidente Petro a descabezar a varios ministros en sus crisis de gabinete e instalar un comité de seguimiento semanal en la Presidencia. 44. La pérdida de la sede de Panamericanos Barranquilla 2027 La desidia administrativa del Ministerio del Deporte provocó uno de los mayores osos internacionales de la historia del país al colgarse en el pago de las cuotas contractuales con Panam Sports, dejando vencer el plazo para girar apenas US$4 millones de dólares. La organización internacional consideró que el país era poco serio y le quitó la sede para entregársela a Lima y Asunción, sepultó así billonarias inversiones hoteleras y de infraestructura que ya estaban listas en Barranquilla. La ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, no tuvo más remedio que renunciar en febrero de 2024. 45. El desabastecimiento de medicamentos esenciales en el Invima El desabastecimiento de medicamentos se convirtió en una de las crisis más visibles del gobierno Petro. Entre 2023 y 2024, los procesos judiciales por no entrega oportuna de medicamentos crecieron un 106%. En el primer semestre de 2024, el desabastecimiento aumentó un 42% y se interpusieron más de 127.000 tutelas por falta de medicamentos. Esto por la falta de pago de parte del Gobierno. De otro lado, Petro dejó al Invima en interinidad por más de 18 meses, se acumularon una montaña de registros sanitarios que terminaron provocando la escasez de 250 medicamentos críticos en los hospitales. El 90% de los encuestados por la Defensoría del Pueblo afirmó no recibir o recibir parcialmente sus medicamentos. 46. El colapso de la salud del magisterio Una orden de la Casa de Nariño mandó a cambiar el modelo de salud de los profesores en mayo de 2024, sacando a los operadores privados para centralizar todo el negocio en la Fiduprevisora y el Fomag, pero el invento arrancó sin clínicas contratadas ni farmacias listas, dejando a 800.000 educadores en el limbo sin citas ni cirugías; el caos fue de tal magnitud que el desenlace obligó al Gobierno a firmar contratos de emergencia con los mismos operadores privados para frenar el paro de sus propios aliados sindicales. 47. La intervención forzosa a EPS Sanitas (abril 2024) En una jugada relámpago de la Superintendencia de Salud, el Gobierno tomó el control administrativo de EPS Sanitas (con 5.7 millones de afiliados), golpeando al grupo Keralty, que de inmediato acusó al Ejecutivo de una expropiación administrativa “solapada”. La toma hostil terminó siendo descalificada por la justicia que ordenó la devolución de Sanitas a los privados. 48. La intervención de la Nueva EPS (abril 2024) y el ocultamiento millonario de facturas A las pocas horas del golpe a Sanitas, la Supersalud le metió la mano a la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11 millones de usuarios. Semanas después de la toma, el propio interventor puesto por el Gobierno destapó un escándalo mayor al denunciar el hallazgo de facturas ocultas y deudas escondidas bajo el tapete por más de $5 billones de pesos de las gerencias anteriores, un enredo financiero que terminó en denuncias penales en la Fiscalía. 49. A Daniel Quintero le puso el queso de $115 billones (abril 2026) El gesto de mayor desprecio por la transparencia y por la salud de los colombianos tal vez se dio cuando Gustavo Petro nombró a Daniel Quintero como superintendente de Salud. El mismo Quintero contra quien pesan 43 imputaciones por presunta corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín. El mismo que no tiene un día de experiencia en salud y está siendo investigado por peculado por apropiación y prevaricato. Como superintendente es el árbitro de un sistema que en 2026 maneja $115 billones, con facultad para decidir qué entidades sobreviven y cuáles no. Ese es el verdadero tamaño del poder que Petro le entregó. 50. Barrida de técnicos del Minsalud (enero 2023) Algo parecido sucedió durante la gestión de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud que ejecutó una “purga” ideológica, barriendo con directores técnicos de presupuesto, economistas de carrera y evaluadores de proyectos que llevaban décadas cuidando el sistema para reemplazarlos por activistas gremiales afines a la estatización; esta barrida debilitó críticamente la eficiencia de la cartera y el desenlace provocó retrasos severos en los giros ordinarios de dinero, agravando la crisis financiera en las clínicas del país.

51. El cese de operaciones de Viva Air y Ultra Air (febrero 2023) La alarmante parálisis de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte para resolver a tiempo la integración de Viva Air con Avianca terminó ahogando financieramente a las dos principales aerolíneas de bajo costo en 2023, dejando de la noche a la mañana a más de un millón de pasajeros varados en las terminales aéreas; esto produjo la liquidación definitiva de ambas compañías y la repartición forzosa de sus rutas de vuelo a otros operadores. 52. Dejó a los pobres con “la casa en el aire” El Ministerio de Vivienda le cambió el chip al subsidio de “Mi Casa Ya”, poniéndole trabas y amarrándolo exclusivamente al Sisbén IV, una movida que frenó en seco los negocios y provocó un desplome del 40% en las ventas de vivienda de interés social; el desenlace de este experimento dejó a miles de familias trabajadoras colgadas con sus promesas de compraventa y obligó al Ejecutivo a flexibilizar los requisitos en 2024 para detener el desempleo en las obras.

53. La parálisis de créditos educativos en el Icetex (agosto 2025) El mal manejo del Icetex obligó a suspender los giros de las matrículas de 2025 para más de 20.000 estudiantes universitarios, provocando protestas estudiantiles y llevando al Congreso a tramitar traslados de dinero de emergencia. El presidente que prometió condonar las deudas universitarias terminó eliminando los subsidios a las tasas de interés, dejando a 200.000 estudiantes sin crédito, y echándole la culpa a los medios.

54. El millonario desvío de regalías de “Paz” La Contraloría destapó que el carrusel de saqueo a las regalías destinadas a las vías de los municipios más golpeados por la guerra (OCAD Paz) siguió operando en el gobierno Petro con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, contratistas, intermediarios políticos y algunos congresistas. Las denuncias hablaron de coimas que podían sumar entre el 12 % y el 15 % del valor de ciertos proyectos, lo que llevó a estimaciones de posibles desvíos cercanos a los $500.000 millones. 55. El decreto hueco de emergencia en La Guajira La Corte Constitucional le dio un portazo jurídico al Decreto 1085 con el que el presidente Petro pretendía gobernar por decreto, conseguir nuevos recursos y saltarse al Congreso en La Guajira, advirtiendo los magistrados que la falta de agua y comida en la península es un problema estructural que no justifica inventarse estados de excepción; este freno judicial obligó al Gobierno a tramitar los proyectos por los canales ordinarios de los ministerios. 56. Estirparon a los técnicos de la CREG (noviembre 2023) Con la evidente intención de manejar las tarifas de luz a su antojo, el Ejecutivo dejó vencer los periodos de los comisionados expertos de la CREG y manejó la entidad con encargos provisionales de funcionarios amigos, dejando las decisiones del sector energético congeladas. Este sector es sensible a decisiones: las populistas pueden acabar con la garantía de prestar el servicio. El Consejo de Estado le ordenó de manera perentoria a Petro hacer los nombramientos en propiedad, devolviéndole el quórum técnico legal a la entidad ante el riesgo de un apagón. 57. Decretó fin de exploración de gas y petróleo (enero 2023) La entonces ministra de Minas Irene Vélez ratificó en Davos que Colombia no volvería a firmar un solo contrato nuevo para buscar petróleo y gas. Al final del Gobierno: Ecopetrol, que había tenido utilidades por $33,4 billones en 2022, bajó a $9 billones en 2025, una caída de 73%, y Colombia dejó de ser soberana en producción de gas y está teniendo que importar entre el 20 y el 25%. El valor de Ecopetrol cayó en las bolsas del mundo. 58. Querer importar gas natural desde Venezuela a través de PDVSA Petro, con el argumento de contribuir a la calidad del aire en el mundo, prohibió nuevas exploraciones de gas en Colombia. Pero ese mismo argumento no le sirvió a la hora de proponer comprarle el combustible al régimen de Venezuela usando el viejo y oxidado gasoducto Antonio Ricaurte. El “globo” terminó congelado debido a las estrictas sanciones que el gobierno de Estados Unidos le mantiene a la estatal venezolana PDVSA y a la inestabilidad política de la dictadura chavista.

59. Desbarató el negocio de la década (julio 2024) La junta directiva de Ecopetrol votó siete contra dos en mayo de 2024 para adquirir hasta el 49% de los activos de CrownRock en la cuenca del Permian —el Proyecto Oslo— por US$3.600 millones. El 31 de julio en la tarde llegó el veto: en una reunión informal en Piedecuesta, Bucaramanga, el presidente Petro le manifestó al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a varios miembros de la junta su desacuerdo. Roa deshizo el negocio. Los economistas Juan José Echavarría y Luis Zuleta renunciaron a la junta en protesta. Un análisis posterior estimó que la decisión generó una pérdida potencial de hasta US$8.400 millones —equivalente, según expertos, a varias reformas tributarias–. 60. Los líos del lujoso apartamento de Roa (noviembre 2024) Alrededor de Ricardo Roa hay numerosos escándalos, este se centra en la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, comprado a una sociedad controlada por el empresario petrolero venezolano Serafino Iacono. Hay un presunto conflicto de interés y la Fiscalía ya lo llamó a imputación. 61. Informes maquillados de petróleo y gas (enero 2023) La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, dio un paso al costado tras denunciar que la ministra Irene Vélez andaba presentando informes oficiales al país con datos inflados y falsificados sobre las verdaderas reservas de petróleo y gas, metiendo firmas de ingenieros sin su permiso; el desenlace supuso la salida obligada de la académica del Ejecutivo. 62. El ‘pupitrazo’ de la reforma pensional (junio 2024) La bancada del Gobierno en la Cámara de Representantes recurrió al “pupitrazo” exprés para salvar la reforma pensional, acogiendo a ciegas, sin leer y sin debate el texto que venía del Senado a pocas horas de vencerse los plazos legales; esto motivó una avalancha de demandas ante la Corte Constitucional por vicios de trámite, dejando el desenlace definitivo del futuro de las pensiones de los colombianos bajo la revisión de la alta corte. --- Ataques a instituciones y salidas en falso 63. La narrativa recurrente del “Golpe Blando” Cada vez que la Fiscalía, la Procuraduría o el CNE sacaban un fallo en contra de los intereses oficiales o avanzaban en las investigaciones por el dinero de la campaña, el presidente Petro salía en redes y plazas públicas a denunciar que las instituciones tradicionales andaban orquestando un “golpe blando” para tumbarlo. Esta narrativa de victimización se ha mantenido para movilizar a su gente y presionar a los jueces de la República antes de cada decisión importante. 64. La convocatoria a una Constituyente Desde 2024, el mandatario soltó la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso no le aprobaba los proyectos de ley, sugiriendo saltarse las reglas del artículo 376 de la Constitución para hacerlo a punta de cabildos populares; el desenlace de este globo político se desinfló rápido ante la falta de mayorías reales y el rechazo unánime de los partidos y otros sectores. Dos años después, Petro sigue insistiendo en esa idea. 65. Las “muñecas de la mafia” (agosto de 2024) En un recordado y polémico discurso, el jefe de Estado arremetió contra las mujeres periodistas y comunicadoras que investigaban los escándalos de su gobierno y las tildó “muñecas de la mafia”. La FLIP y los colectivos de derechos humanos rechazaron en bloque y la frase le costó una orden de retractación de la Corte Constitucional casi 20 meses después. Los ataques del mandatario a periodistas y prensa independiente son constantes: los califica de ignorantes, brutos, vendidos, fascistas, periodista mossad, destructora de gente, y así todo un repertorio de adjetivos descalificativos. 66. El derroche de machismo y misoginia El presidente que se hizo elegir con el voto de las feministas acumuló un portafolio de hechos y declaraciones destempladas sobre las mujeres. No solo lo de las “muñecas de la mafia” En septiembre de 2025 protagonizó un incómodo momento público con Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, al referirse a sus atributos físicos mientras la abrazaba, y en el mismo mes, en pleno Consejo de Ministros televisado, dijo: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer” —frase que le valió una tutela y una orden judicial de retractación. Ante las críticas, su defensa fue: “Si a mí me gustan todavía las mujeres y creo que hasta el día que me muera, ¿por qué voy a ser misógino?” y acusó a sus críticas de ser “feministas de la derecha.” Un presidente con dos retractaciones ordenadas por la justicia sobre declaraciones relacionadas con mujeres, que define la misoginia por el gusto propio y no por el daño ajeno.

67. Los gestos racistas de Petro El presidente que llegó al poder flanqueado por la primera vicepresidenta afrodescendiente de la historia acumula un prontuario racial propio. En mayo de 2023 dijo “blanquitos ricos tienen sangre de negros” al defender el viaje de Francia Márquez por África. En julio de 2025, en pleno Consejo de Ministros televisado, se dirigió al ministro Carlos Rosero —quien es negro— y soltó: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores sexuales en París”. Su propio excanciller Luis Gilberto Murillo lo rechazó públicamente: “Es racializar el discurso en Colombia, y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable”. Y en junio de 2026, a días del debut de Colombia en el Mundial, publicó un trino sobre el futbolista Yerry Mina que inundó de odio racista el perfil del jugador en Instagram. 68. La “asfixia” la Rama Judicial Los magistrados de las altas cortes denunciaron que el Ministerio de Hacienda les estaba aplicando una “asfixia presupuestal” al congelarles de forma sospechosa las partidas de dinero destinadas a la modernización técnica, el funcionamiento diario y los esquemas de seguridad de los jueces. Eta evidente presión indirecta contra el poder judicial se destrabó a medias tras la instalación de mesas de concertación donde el Gobierno tuvo que soltar los flujos mínimos de caja ante el escándalo nacional. 69. Los insultos a la Junta del Banco de la República (2025 y 2026) El jefe de Estado criticó duramente a los miembros de la junta, con acusaciones temerarias de estar “ayudando a los dueños de los créditos” del país. Trató de acabar la autonomía de la banca central al dedicarse a trinar casi a diario en su contra exigiéndole bajar las tasas de interés. La junta directiva del Emisor defendió su independencia legal. El dato que hace la acusación de Petro difícil de sostener es que la misma junta que él ataca bajó la tasa de 13% a 9,5% durante su gobierno —una reducción de 350 puntos básicos–. La subida posterior respondió a una inflación que se disparó a 13,3% en su primer año, el peor dato en décadas. 70. El abuso de alocuciones por canales privados El presidente Petro cogió la costumbre de usar los canales privados de televisión nacional los lunes por la noche para dar largos discursos atacando los fallos de la Corte Constitucional que le tumbaban sus decretos de emergencia o leyes mal redactadas, acusando a los jueces de cuidar los privilegios de los ricos. Los tribunales regularon sus intervenciones. 71. RTVC convertido en un aparato de propagando La llegada del activista Hollman Morris a la dirección de RTVC rompió el equilibrio informativo de la radio y televisión del Estado, desatando denuncias de los propios sindicatos internos por el uso de los noticieros para hacer propaganda descarada del Gobierno y perfilar a los opositores; a pesar de los debates de control político en el Congreso por semejante sesgo, Morris fue atornillado en su puesto, consolidando una línea editorial netamente oficialista financiada con cerca de $500.000 millones de los impuestos de los colombianos.

72. Los acosadores que Petro protege Los escándalos de violencia de género, acoso y abuso sexual que involucran a altos funcionarios y aliados del Gobierno Nacional han desatado duras críticas por parte de organizaciones feministas debido a la continua ratificación o justificación de los implicados. En el caso de Hollman Morris (gerente de RTVC), persisten las denuncias de presunto acoso sexual y laboral por parte de excolaboradoras; mientras que el ministro de Interior, Armando Benedetti, protagonizó un incidente de violencia de género contra su esposa en Madrid, España, amparándose en su entonces inmunidad diplomática. En total EL COLOMBIANO documentó 11 casos de contratista o funcionarios del gobierno con escándalos públicos sobre el tema. 73. Setenta ministros y contando A lo largo de su mandato, Petro ha registrado una rotación sin precedentes en la historia reciente de Colombia, superando los 70 ministros en total (entre titulares y encargados) para las 19 carteras del Estado. Son varias las carteras en las que ningún ministro duró un año. Esta inestabilidad se ha replicado en la línea técnica e intermedia del Ejecutivo, donde se han presentado más de 75 relevos en los 39 viceministerios. 74. El escándalo de la contratación exprés a medianoche de María Isabel Urrutia (enero 2023) Apenas supo que la habían echado del Ministerio del Deporte y antes de que saliera el decreto oficial de su reemplazo, la campeona olímpica María Isabel Urrutia se dedicó a firmar a la medianoche 202 contratos de prestación de servicios para asegurar a sus amigos en la nómina del Estado. La Fiscalía investiga a la exministra por el delito de celebración indebida de contratos sin los requisitos legales.

75. Carrusel de notarías (julio 2024) Las investigaciones de prensa destaparon que el Gobierno cogió la maña de mantener decenas de notarías clave del país bajo la figura de encargo provisional prolongado, saltándose los concursos de ley para utilizar la asignación de estos apetecidos puestos como moneda de cambio con los congresistas tradicionales a cambio de votos o como pago a funcionarios. El caso más sonado fue el de Daniela Andrade Valencia como notaria interina de la Notaría 36 de Bogotá. Andrade, desde la Fiduprevisora y fue quien desembolsó los recursos para pagar los 40 carrotanques con presuntos sobrecostos del escándalo de la UNGRD. 76. Inspección sorpresa de la SIC a la Registraduría (marzo 2024) Funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de Cielo Rusinque, llegaron de sorpresa en la Registraduría Nacional para llevarse discos duros y correos oficiales de los funcionarios bajo la excusa de investigar temas de libre competencia. La oposición denunció de inmediato la movida como un claro intento ilegal de amedrentar a la autoridad electoral en medio de las tensiones por los contratos del software electoral y llevarse bases de datos confidenciales. El registrador interpuso denuncias por extralimitación de funciones. --- Política exterior 77. El trino de madrugada que desató la crisis con Trump A las 3:07 de la madrugada del 26 de enero de 2025, Petro publicó en X: “A las 6:45 a.m. llegará el primer avión con deportados colombianos de EE.UU. Recibámoslos con banderas y flores”. Media hora después eliminó ese mensaje y publicó otro desautorizando el ingreso: “Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos”. Trump respondió en horas con aranceles de emergencia del 25% a todos los productos colombianos, retiro de visas a funcionarios del Estado y sanciones bancarias. La crisis duró 12 horas: a las 10:00 p.m. del mismo día Petro cedió y aceptó la devolución de los 160 deportados. Ese trino de madrugada puso en juego la solidez de una relación de más de 200 años, que no había sufrido una crisis así ni siquiera en el proceso 8.000. 78. El oso en Nueva York que lo dejó sin visa (septiembre de 2025) Durante la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, Petro se unió a una marcha propalestina cerca de Times Square, ataviado con keffiyeh palestino, y megáfono en mano llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump, lo que desató la furia de la Casa Blanca: el Departamento de Estado anunció el retiro inmediato de su visa “por sus acciones imprudentes e incendiarias”. Desde entonces, Petro no puede moverse libremente por Estados Unidos —solo puede ingresar por el acuerdo de sede de la ONU— y en junio de 2026 el gobierno de Trump bloqueó una reunión suya con el alcalde de Nueva York. 79. Rompió relaciones con Israel (mayo 2024) En 2024, el presidente Petro ordenó romper por completo las relaciones diplomáticas históricas con Israel por el conflicto en Gaza, lo que congeló de inmediato los tratados de cooperación militar y suspendió la compra de repuestos y el mantenimiento de los aviones de combate Kfir de la Fuerza Aérea; el desenlace obligó al Ministerio de Defensa a salir corriendo a buscar nuevos proveedores aeronáuticos en Europa. 80. Persona Non Grata en Perú (febrero 2023) El parlamento del Perú le cerró las puertas formalmente al presidente colombiano declarándolo persona non grata tras sus recurrentes trinos defendiendo al expresidente Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado televisado. Petro calificó la destitución constitucional de Castillo como un atropello y el desenlace de esta intromisión ilegal en asuntos internos peruanos dejó congeladas las relaciones diplomáticas y le quitó protagonismo a Colombia en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico. 81. Petro no condenó el fraude electoral en Venezuela (julio 2024) Tras el monumental fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, el Gobierno colombiano se negó a firmar las resoluciones de condena en la OEA y omitió reconocer la clara victoria de la oposición venezolana, jugando una carta de mediación pasiva junto a Brasil; esta ambigüedad cómplice aisló a Colombia de las principales democracias del continente y el desenlace demostró la ineficacia de la mediación presidencial, que no alteró un solo milímetro el control fáctico de la dictadura chavista en el vecino país. 82. El apoyo a la dictadura de Ortega El embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, salió a marchar en un desfile público de respaldo a la dictadura violenta de Daniel Ortega en Managua; la revelación causó indignación internacional por violar las reglas más básicas de la Convención de Viena sobre el decoro de los diplomáticos extranjeros.