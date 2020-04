UNP no suspenderá cobro de camionetas blindadas de congresistas durante la cuarentena

La directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección suspender el cobro del alquiler de las camionetas blindadas que usan los representantes, como una forma de ahorro del erario ante la crisis del Covid-19. La entidad oficial le respondió que no se puede hacer y se debe cumplir con el cobro de la mensualidad.

Carrillo señaló que la petición se hizo porque “consideramos que no es justo que se cobre un servicio que no se está prestando; segundo, porque también consideramos que, en virtud de la austeridad en el gasto público, es lo mejor que pueden hacer, de hecho, todas las entidades públicas del Estado: prescindir de aquello que no están necesitando en este momento”.

Al respecto, la secretaria general de la UNP, Sandra Patricia Borráez, contestó que “no es admisible el argumento relativo al presunto detrimento patrimonial en el que incurriría la Cámara de Representantes”.

Dijo que reiteraba que el servicio que se está prestando “se encuentra debidamente amparado en el negocio jurídico celebrado entre ambas entidades y en su correspondiente causa subyacente, esto es, la situación de riesgo extraordinario debidamente determinada a favor de los congresistas luego de cumplido el procedimiento de evaluación de riesgo”.

Precisó que por esas razones la UNP “no accederá a la solicitud de exención de pago de los recursos físicos – vehículos blindados nivel IIIA – implementados a favor de los esquemas de protección de los Honorables Representantes a la Cámara”.

Carrillo insistió en que tanto los senadores como los representantes no están dentro de las personas que pueden movilizar durante la cuarentena.

Frente lo expresado por la UNP, Carrillo señaló que “la respuesta básicamente es que los congresistas son servidores públicos de aquellos que los decretos dictados dentro de la emergencia económica, social y ecológica, si pueden transitar, si pueden movilizarse, y que, por lo tanto, al momento de hacerlo, no hay ningún tipo de restricción. La UNP aduce que el servicio se está prestando y que, si se está prestando el servicio, pues ese servicio se debe pagar”.