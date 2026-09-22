UNP retira los esquema de seguridad a los integrantes del denominado “gabinete” de la oposición

La Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección de Didier Blanco, notificó la suspensión y retiro de los esquemas de seguridad a un nutrido grupo de antiguos altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro, así como a líderes políticos y activistas afines.
La decisión cobija a quienes desde agosto se hacen llamar el “Gabinete por la Vida”, una estructura tomada del modelo del parlamento inglés en el que opositores se organizan para vigilar un área específica. En Colombia esta figura se limita a una cuestión simbólica.