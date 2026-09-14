UNP deberá explicar por qué dio esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz

Los estudios de riesgo que les otorgaron esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz y a Juliana Guerrero ahora serán revisados para establecer si cumplieron con los requisitos.
El Ministerio Público quiere saber qué argumentos llevaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) a otorgarles los esquemas y si hubo irregularidades en el trámite.
Según conoció Semana, mediante un auto del pasado 28 de agosto, la procuradora Sonia Téllez, delegada para Funciones Mixtas, ordenó la apertura de una indagación previa contra responsables por determinar en el Ministerio del Interior, la UNP y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), por las presuntas irregularidades relacionadas con los esquemas de seguridad de Guerrero y Muñoz.
La Procuraduría también ordenó a la UNP entregar un informe detallado sobre la continuidad y el estado actual de los esquemas de seguridad asignados a Guerrero y Muñoz.
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