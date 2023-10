En medio de una avalancha de tutelas e impugnaciones para echar al traste las determinaciones, sumado a señalamientos de toda índole político, el recién elegido presidente del CNE, Alfonso Campo Martínez, rompió su silencio y aceptó responder un cuestionario escrito de EL COLOMBIANO. El magistrado defendió que la legitimidad de la autoridad electoral “no está en duda”, negó ser cercano a Gustavo Petro y no rechazó una eventual reforma al organismo.

No es para menos. Por presuntas inhabilidades, el organismo electoral dejó en carrera a poderosos candidatos como Rodolfo Hernández (a la Gobernación de Santander), Santander Lopesierra, “el Hombre Marlboro” (a la Alcaldía de Maicao) o Patricia Caicedo, quien estaba lista para heredar en Santa Marta las banderas de su hermano, el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Recientemente el CNE estudió y, vía resoluciones, anuló y ratificó miles de candidaturas con miras a las elecciones regionales. ¿Cuál es el balance?

“Las audiencias públicas aún están en curso. Evaluamos reposiciones, modificaciones que contempla la ley y todos los recursos que están a merced de los ciudadanos, de los partidos, de los movimientos políticos y de los grupos significativos. Cuando culminemos estos procesos el país conocerá un informe de cierre. Puedo decirle que, con corte al 5 de octubre, hemos atendido 4.145 solicitudes de revocatorias, de las cuales 2.955 fueron revocadas y en cuanto a las que se mantuvieron la cifra fue de 1.190”.

En medio de ese proceso hubo controversia por la anulación de notorias candidaturas. ¿Qué responder a quienes señalan que detrás hubo móviles políticos?

“Las decisiones que emite el CNE se cumplen con estricto apego a la Constitución, a la ley y con sagrado respeto al debido proceso. Son decisiones de observancia pública que están regidas y vigiladas por los órganos de control y frente al escrutinio ciudadano. Las calidades éticas de cada magistrado están en concordancia con los deberes legales. La naturaleza de la elección que nos confiere cada cargo no subordina la actuación de quienes integramos este cuerpo colegiado”.

¿Cómo hacer para volver a revestir de legitimidad las determinaciones del CNE y dejar de lado las frecuentes suspicacias contra los magistrados?

“Nuestra legitimidad no está en duda. Esa interrogante tendría que resolverse desde los actores que deciden observar nuestras actuaciones y el tipo de crítica que eligen. Aquí lo sano para la democracia es que no cesen las revisiones permanentes a nuestras actuaciones, que siempre estén vigentes los exámenes de los órganos de control y el escrutinio mediático. No hay que olvidar que todo se debe cumplir dentro de los marcos del respeto y la permanente y objetiva búsqueda de la verdad”.

¿Qué opina de un proyecto en el Congreso que modifica la elección de magistrados del CNE? Desde 2026 serían escogidos por méritos, tendrían un periodo de 6 años y no podrían haber aspirado u ocupado cargos en partidos o en puestos de elección popular dentro de los 7 años anteriores al proceso.

“Lo que ocurra tendrá que cumplirse luego de que se surtan las votaciones al interior de las comisiones y de la plenaria del Congreso. Lo que decidan esas mayorías debe entenderse y cumplirse como mandato legal”.