Cortes de agua se adelantaron en varias zonas de Itagüí, La Estrella y Medellín por altos consumos

EPM ya arrancó este sábado con los trabajos de modernización en la planta de potabilización La Ayurá, los mismos que obligaron a un corte de agua que afectará a cerca de 1,5 millones de personas en el sur de Medellín y el valle de Aburrá este fin de semana.
Según informó la compañía, las labores iniciaron según el cronograma que ya se había proyectado. En total son más de 300 trabajadores los que desde este sábado efectuaron varios trabajos en la planta de tratamiento más importante del área metropolitana, que dentro de sus componentes más importantes comprende una instalación de compuertas.
Estos últimos artefactos, explicó la compañía, serán claves para que en el futuro, cuando se tengan que hacer labores similares en la planta, puedan efectuarse cortes parciales.