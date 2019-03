¿Quién incendió el camión en la frontera con Venezuela? Cancillería responde

Las versiones sobre lo que ocurrió el 23 de febrero en el puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, son encontradas.

Lea también: ¿Quién incendió el camión con ayuda en Venezuela? Investigación da nuevas pistas

Después de que el diario The New York Times publicó un informe en el que aseguraba que uno de los camiones con ayuda humanitaria que pretendía ingresar al país vecino fue incendiado por manifestantes opositores –y no por la Guardia Nacional venezolana, como reseñó el gobierno de Colombia y el presidente interino de esa nación, Juan Guaidó– el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió la versión del rotativo estadounidense.

Según el informe de ese diario, el Gobierno colombiano habría manipulado el video en el que se observa el camión en llamas en el puente Francisco de Paula Santander. En respuesta, la Cancillería aseguró que el video registra “solo unos minutos de las más de 8 horas de grabación de los incidentes”.

Lea también: Así fue el #23F, cuando la fe venezolana fue bloqueada en la frontera