La vicepresidente Francia Márquez reveló que desde que llegó al Gobierno nacional se ha encontrado con personas que han intentado inducirla a cometer actos que podrían traducirse en corrupción.

“Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mi me sorprende mucho”, dijo Márquez durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

El evento fue organizado por la Secretaría de Transparencia y allí se presentaron las herramientas y actualizaciones que permitirán luchar contra la corrupción dentro de las entidades estatales. En medio de su intervención, la vicepresidenta insinuó que han intentado corromperla.

“Personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo. Yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado. Yo vine aquí con el compromiso y acompañando al presidente Gustavo Petro en poner los recursos del Estado en disposición y en función de la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas”, aseguró Márquez.

El índice Nacional Anticorrupción reveló que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el ministerio TIC, la alcaldía de Bogotá y el ministerio de Educación son las entidades estatales con mayores niveles de transparencia.