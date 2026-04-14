Vicky Dávila deja la coalición de la Gran Consulta y regresa a Revista Semana

La excandidata presidencial Vicky Dávila deja de un lado su rol como política y regresa a la revista Semana, dejando la campaña de la ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia. Dávila les envió un mensaje en un grupo de WhatsApp que tienen los excandidatos que se midieron en una consulta el pasado 8 de marzo. La imagen fue compartida inicialmente por Reportes Coronell y luego miembros de la coalición le confirmaron a EL COLOMBIANO la veracidad de esta. Lea también: ¡Atención! Vicky Dávila será candidata presidencial “Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio”, les escribió Dávila a sus compañeros.

Este fue el mensaje que Vicky les compartió a sus compañeros de coalición. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO.

“Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré”, contó Vicky. “Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer... siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar”, agregó. En el mensaje, Dávila le dedicó unas palabras a Valencia, quien fue la ganadora de la consulta que integró la periodista. “Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y ojalá aunque sea tomemos café”, concluyó en su despedida. Vicky había renunciado a la dirección de la revista Semana en noviembre de 2024 a través de una carta. En esta, la periodista con más de 30 años de carrera en los medios daba un paso en su carrera como aspirante a la presidencia.