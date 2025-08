El abogado Édgar Riveros y Luis Carlos Barreto , exsubdirector de Conocimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd) , quedaron captados en video mientras intentaban ofrecer un aparente soborno a cambio de no ser salpicados con el escándalo de corrupción de se tomó la entidad.

"Entonces sacar esto les dio argumento a ellos para decir no pagamos porque esto posiblemente puede estar viciado de una ilegalidad, entonces los perjuicios pues económicos pa todo el mundo son grandes. Entonces yo le dije al doctor Gustavo, manejémoslo de la siguiente manera (inaudible), procuremos esos 100 mil del tema jurídico", se escucha a Riveros.

Los agentes de la Fiscalía ubicaron una cámara detrás de un bafle que, a su vez, estaba en medio de dos materas. Justo al frente de la mesa en la que se sentaron a ofrecer el señalado soborno. Ese encuentro ocurrió en un salón reservado. del hotel Double Tree by Hilton de Salitre, en Bogotá.

Según el video conocido por Caracol, Riveros le habría pedido a Pinilla que no continuara destapando la corrupción en esos contratos en La Guajira.

Ahí Riveros explicó el soborno:

“Entonces yo digo, para evitarnos todo este ‘tramaje’ y pelea jurídica y mientras tanto nosotros perjudicados, hermano por qué no, yo le decía al doctor Gustavo, por qué no sacamos esos 100 mil del tema que ustedes tienen (inaudible) a cambio de qué, si nos giran lo de plantas nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes (...) un 5% para que tengan ustedes porque van a necesitar recursos”, añadió el abogado.

Barreto, después, tomó el uso de la palabra y le dijo a Pinilla que le ofrecía garantías.

“Usted sabe que yo en lo que he estado con sumercé he sido, lo que yo digo lo cumplo, sí, yo no soy un man que palabra la incumpla y le doy la garantía con el doctor Édgar de que todo se hace muy bien”, apuntó Barreto.

Con estas evidencias, el pasado 5 de septiembre la Fiscalía capturó a Luis Carlos Barreto y al abogado Riveros. Ambos están en la búsqueda de acuerdos de cooperación con la justicia.