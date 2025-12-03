x

Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles

El estado de alerta se mantiene en naranja en la cadena volcánica Los Coconucos.

    Momento exacto de la emisión de ceniza registrada este 3 de diciembre a la 1:14 p. m., y que fue captada por la cámara de monitoreo Lavas Rojas, ubicada al noroccidente del volcán y a 2,4 kilómetros del cráter. FOTO: Tomada de X @sgcol
    Volcán Puracé
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El volcán Puracé volvió a emitir este miércoles dos señales sísmicas asociadas a emisiones de ceniza que vuelven a prender las alertas en las localidades aledañas a la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca.

En contexto: Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza

En un boletín extraordinario, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que, Hacia las 11:34 am y la 1:14 pm de este 3 de diciembre, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán registró las dos emisiones de ceniza.

Volcán Puracé

Las columnas de ceniza alcanzaron entre 500 y 700 metros de altura y, aunque parece una altura considerable, el SGC sostuvo que son valores menores a otros registrados la semana pasada; sin embargo, “no se descarta la posibilidad de emisiones con alturas mayores”.

Estas señales no indican un aumento ni una disminución en la actividad del volcán, “corresponden a fluctuaciones propias de su comportamiento actual”, explicaron.

En video: Volcán Puracé en Cauca emitió una columna de ceniza de 1,7 kilómetros: mantienen alerta amarilla

La entidad reiteró que el Puracé se mantiene en estado de alerta naranja, nivel en el que se presentan fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán.

Horas antes, en la mañana de este miércoles, el Servicio Geológico registró columnas de gases y ceniza observadas que habían alcanzado alturas solo de hasta 100 m.

“En total,se registraron cinco emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, para las cuales se emitieron boletines a la aeronáutica civil (VONA). Estas se dispersaron hacia el sureste y fueron reportadas por la red de vigías en campo desde los sectores de Cristales y Agua Hirviendo como caída leve de ceniza”, informar.

Siga leyendo: Se activa Sala de Crisis Nacional por alerta naranja en Volcán Puracé y aumento de sismicidad

También habían destacado una emisión a las 7:32 am del martes, que fue reportada desde la vereda Río Negro, en el sector de Paletará, en el municipio de Puracé.

El SGC recomienda no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores,y seguir atentamente la evolución de su estado y las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

