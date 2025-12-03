Volcán Puracé registró emisiones de ceniza que alcanzaron los 700 metros este miércoles

El volcán Puracé volvió a emitir este miércoles dos señales sísmicas asociadas a emisiones de ceniza que vuelven a prender las alertas en las localidades aledañas a la cadena volcánica Los Coconucos, en el departamento del Cauca. En contexto: Volcán Puracé pasa a alerta naranja tras aumento de actividad volcánica y caída de ceniza En un boletín extraordinario, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que, Hacia las 11:34 am y la 1:14 pm de este 3 de diciembre, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán registró las dos emisiones de ceniza.

Volcán Puracé

Las columnas de ceniza alcanzaron entre 500 y 700 metros de altura y, aunque parece una altura considerable, el SGC sostuvo que son valores menores a otros registrados la semana pasada; sin embargo, “no se descarta la posibilidad de emisiones con alturas mayores”.

Estas señales no indican un aumento ni una disminución en la actividad del volcán, “corresponden a fluctuaciones propias de su comportamiento actual”, explicaron. En video: Volcán Puracé en Cauca emitió una columna de ceniza de 1,7 kilómetros: mantienen alerta amarilla La entidad reiteró que el Puracé se mantiene en estado de alerta naranja, nivel en el que se presentan fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán. Horas antes, en la mañana de este miércoles, el Servicio Geológico registró columnas de gases y ceniza observadas que habían alcanzado alturas solo de hasta 100 m.