Video | Volcán Puracé en Cauca emitió una columna de ceniza de 1,7 kilómetros: mantienen alerta amarilla

El volcán Puracé, en la cadena volcánica Los Coconucos (Cauca), presentó una nueva emisión de ceniza que alcanzó los 1,7 kilómetros de altura sobre su cima, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El fenómeno se registró desde el martes 25 de noviembre a las 5:35 p. m. y fue observado por los expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán desde el sector norte del volcán, a unos 3 kilómetros del cráter.

Según la entidad, desde la publicación del boletín semanal y hasta la tarde de este martes, el Puracé ha mantenido un comportamiento marcado por señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos al interior del volcán, un comportamiento que suele anticipar la salida de gases o ceniza.

En esta ocasión, las emisiones generaron columnas que se dispersaron hacia el occidente y dejaron caída de material en sectores como la vereda Cristales, ubicada al noroccidente del edificio volcánico.