Volcán Puracé: Servicio Geológico mantiene alerta Naranja por “incremento en sismicidad” por “fracturamiento de roca”

Los ojos de las autoridades geológicas y sismológicas del país están sobre el volcán Puracé, cuya actividad constante ha sido tal, que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) estableció el estado de alerta en Naranja. Por esa razón, durante las últimas horas se han registrado emisiones de ceniza desde su cráter.
El más reciente reporte del SGC señala que “se mantiene en el registro un predominio de las señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente de tipo tremor (TR), que continúan localizándose bajo el cráter del volcán Puracé con profundidades menores a 1 km (kilómetro)”.
Le puede interesar: Denuncian a 74 funcionarios con inhabilidades que firmaron contratos en la recta final de Petro: suman $8.000 millones.
Así mismo, señaló que se seguía presentando “incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca (volcano-tectónica, VT), tanto en número como en energía liberada, registrándose alrededor de 150 eventos, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé, a profundidades entre 8 y 12 km respecto a su cima”.