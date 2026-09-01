Volcán Puracé: Servicio Geológico mantiene alerta Naranja por “incremento en sismicidad” por “fracturamiento de roca”

Los ojos de las autoridades geológicas y sismológicas del país están sobre el volcán Puracé, cuya actividad constante ha sido tal, que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) estableció el estado de alerta en Naranja. Por esa razón, durante las últimas horas se han registrado emisiones de ceniza desde su cráter. El más reciente reporte del SGC señala que “se mantiene en el registro un predominio de las señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente de tipo tremor (TR), que continúan localizándose bajo el cráter del volcán Puracé con profundidades menores a 1 km (kilómetro)”. Le puede interesar: Denuncian a 74 funcionarios con inhabilidades que firmaron contratos en la recta final de Petro: suman $8.000 millones. Así mismo, señaló que se seguía presentando “incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca (volcano-tectónica, VT), tanto en número como en energía liberada, registrándose alrededor de 150 eventos, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé, a profundidades entre 8 y 12 km respecto a su cima”.

Por otro lado, destacó los sismos VT (volcano–tectónico) registrados el 30 de agosto a las 7:29 p. m. y 9:43 p. m. y el 31 de agosto a las 3:21 p. m., con magnitudes de 2,0; 2,5 y 3,2, respectivamente. Estos fueron reportados por los habitantes de la zona de influencia volcánica, en los municipios de Puracé, Totoró y Popayán.

El boletín explicó que entre domingo y lunes pasados se registraron dos emisiones de ceniza que, “debido a las condiciones meteorológicas adversas de alta nubosidad, no pudieron ser confirmadas visualmente mediante las cámaras de vigilancia volcánica”.

En medio de esto, habitantes de Popayán y otros municipios del Cauca han registrado descargas eléctricas sobre el volcán, como se aprecia en los videos que han compartido a través de redes sociales.

Entregan ayudas a poblaciones cercanas al Puracé

La Gobernación del Cauca, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación con Unicef, realizó la entrega de 80 tanques para almacenamiento de agua, donados por esta organización para las comunidades de los resguardos indígenas de Coconuco, Puracé y Paletará, afectadas por la emisión de ceniza del volcán. La entrega comprende 40 tanques de 2.000 litros y 40 de 5.000 litros, que serán destinados a instituciones educativas, hogares comunitarios, grupos comunitarios de trabajo y alojamientos temporales, de acuerdo con la priorización realizada junto con las autoridades indígenas.

Por su parte, el coordinador de la Oficina del Cauca de Unicef, Andrés Aragón, explicó el propósito de la donación y dijo que “con esta acción, concretamente, buscamos fortalecer la capacidad que tienen las familias y las comunidades para almacenar agua de forma segura, asegurando la disponibilidad para el consumo, la higiene y otras necesidades esenciales que tienen las comunidades mientras se restablecen las condiciones normales de abastecimiento”. Desde la Gobernación del Cauca, el jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, Wiesner Cortés Mina, explicó que esta entrega hace parte de la respuesta a las comunidades afectadas. “Estamos llegando a los territorios con elementos que permitan garantizar el abastecimiento de agua y apoyar a las comunidades”, señaló el funcionario. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el estado actual del volcán Puracé y qué significa la alerta naranja? El volcán Puracé permanece en alerta naranja, lo que indica una actividad volcánica inestable y cambios importantes en sus parámetros de vigilancia. El SGC mantiene seguimiento continuo ante la posibilidad de una evolución de la actividad. ¿Por qué el volcán Puracé está expulsando ceniza y registrando tantos sismos? La actividad del Puracé está relacionada con movimientos de fluidos dentro de los conductos volcánicos y fracturamiento de rocas en profundidad. El SGC ha identificado señales sísmicas y emisiones de ceniza compatibles con una actividad volcánica elevada. ¿Qué deben hacer los habitantes de Popayán y otros municipios cercanos al volcán Puracé? Los habitantes deben seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente los reportes oficiales del SGC y los organismos de gestión del riesgo. Ante caída de ceniza, se recomienda proteger vías respiratorias, agua y alimentos, y evitar acercarse al volcán. ¿Qué puede pasar si aumenta la actividad del volcán Puracé? Si la actividad del Puracé aumenta, las autoridades podrían modificar las medidas de prevención, incluyendo restricciones en zonas de riesgo o evacuaciones. La evolución depende de los datos de monitoreo; por ahora, el SGC continúa evaluando la actividad y sus posibles cambios.