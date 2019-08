El país, con menos cupo para cannabis medicinal

Así las cosas, recuerda Arcila, a Colombia le habían confirmado 40 toneladas en 2018, pero como no las usó, pues la JIFE consideró reducir la cantidad. También dio un parte de tranquilidad al destacar que esta decisión es solo sobre el uso interno, es decir, en caso de que las compañías que tienen asiento en el país tienen compromisos de exportación, por ejemplo con Canadá, que ha sido el más interesado en Colombia, estas exportaciones se podrán realizar.

Colombia le informó a la JIFE que su industria necesitaba 47 toneladas de cannabis medicinal para el uso local, pero la JIFE, en una decisión considerada sin precedentes, solamente le aprobó 1,2 toneladas, apenas el 2,56 % de lo esperado. Es decir, esa es la cantidad que la Junta considera que necesita el país para producir y no la que Colombia argumentó en la información que presentó.

Por lo regular, los países informan la cantidad de toneladas de sustancias que necesitan y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se las confirma, es decir, aprueba el uso de esa cantidad. Pero este no es el caso.

En esta misma línea, la ministra de Justicia, María Margarita Cabello, manifestó que el asunto de los cupos tiene su origen en lo planteado por Arcila, aunque destacó que como la industria está empezando, esos cupos pueden aumentar en el futuro.

Además, indicó que el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores le solicitó una reunión a la JIFE para pedir aumento. “Ya se presentó la solicitud, para 2019, porque estamos en un proceso de organización”.

EL COLOMBIANO habló con Francisco E. Thoumi, miembro de la JIFE, quien explicó que en Colombia se pensaba que se estaba ad portas de una bonanza de cannabis medicinal, pero el fenómeno no es tal. Según el experto, al ser la marihuana concebida como medicinal y recreativa, es imposible proyectar el futuro de la producción.

No obstante, aunque esta cantidad es la aprobada para uso interno, Thoumi señala que la industria nacional confía en que las exportaciones serán las que soporten el mercado, pero “es imposible definir eso, porque el principal destino del que hablan es América del Norte, pero solo se podría pensar en Canadá, no en EE. UU., donde las leyes federales ven la marihuana como ilegal, y las aduanas son federales, así que no veo la posibilidad que de Colombia piense en exportar de contrabando hacia Estados Unidos”.