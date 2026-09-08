Matthew Brennan logró su cuarta victoria en Vuelta a España; Harold Tejada mantiene el pulso en la general

A pocos días de finalizar la edición 81 de la Vuelta a España, la adrenalina entre los ciclistas que se mantienen dentro del pelotón no para. Al contrario, aumenta a medida que se acerca el desenlace de una carrera que entra en sus jornadas definitivas y en la que cada segundo comienza a tener un valor especial.
Así lo reconoció este martes el huilense Harold Tejada (Astana), al término de la nerviosa jornada 16, de 181,1 kilómetros entre las localidades de Cortegana y La Rábida, Palos de la Frontera, donde volvió a imponerse el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike).
El colombiano, que marcha como el mejor representante nacional en la clasificación general, afrontó otra jornada exigente marcada por el calor y la tensión propia de una competencia que ya seleccionó a sus protagonistas para el tramo final.
“Se siente el bochorno debido a la alta temperatura, pero al final se puede decir que fue otro día salvado. Después del día de descanso, siento bien mis piernas para lo que resta, sobre todo el jueves, con jornadas decisivas donde comienza una nueva Vuelta y todo puede cambiar”, expresó Tejada.
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