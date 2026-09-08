Gobierno levanta suspensión de permisos para porte de armas, ¿cuáles son las condiciones?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una medida que modifica la restricción vigente y permite nuevamente que quienes cumplan con los requisitos establecidos puedan solicitar y portar un arma de manera legal.
“Esto no significa porte indiscriminado”, señaló De la Espriella, al precisar que continuarán vigentes los controles y requisitos establecidos por las autoridades para acceder a los permisos.
Al firmar el decreto, De la Espriella defendió la decisión como el cumplimiento de una de sus promesas en campaña. “La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor, por eso cumplo mi palabra. Y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas”, afirmó el mandatario.