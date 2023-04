Mucho antes de que su nombre e imagen fuera reconocido en la televisión colombiana, primero con el programa infantil Club 10 y luego en diferentes telenovelas, la música ya hacía parte de la vida de Juliana Velásquez.

Pero solo fue durante la pandemia que decidió darle vida a esa faceta y apostarle al rol de compositora e interprete.

Se presentó en Estéreo Picnic, acaba de lanzar el sencillo Narices Frías, en el que revive una salsa clásica, y la trae a la actualidad, “narrando la historia de un robo a manera casi cinematográfica” y este viernes estará, por primera vez, en concierto en Medellín, en el Teatro Pablo Uribe.

Juliana, que este 2023 hará un receso en su carrera en la actuación para dedicarse de lleno a la música, visitó EL COLOMBIANO para hablar de esta nueva etapa en su vida.

Le puede interesar: Reik llega con su faceta más urbana al concierto en La Macarena

¿Cómo va esta gira por diferentes ciudades, que este viernes 21 de abril la trae a Medellín?

“Esta gira es demasiado especial para mí, ya llevo cuatro fechas, la primera fue en Bogotá en el Estéreo Picnic, luego estuvimos en Bucaramanga, Tunja, Cali, y este viernes es el turno de Medellín. Estoy muy feliz porque es la primera vez que vengo a cantar mi música, había venido con teatro, como integrante del Club 10 a hacer conciertos, pero nunca había venido con mi música. Este teatro es legendario, es completamente hermoso. Particularmente me gustan los shows en teatro y no en bares, porque todo el concepto de mi música viene del teatro musical”.

¿Cómo será este show en Medellín?

“Será un montaje muy similar al que presentamos en Estéreo Picnic, pero mucho más íntimo y con un grupo más pequeño de personas, porque es un lugar en el que yo me tomo el tiempo de contarle a la gente la historia detrás de cada canción, sobre lo que estaba sintiendo cuando la compuse.

Tenemos invitados especiales: Valentina Rico que acaba de lanzar su proyecto, y Simón Zavi que es una artista bogotano, además mi novio”.

¿Por qué su apuesta por el pop...?

“A mí el pop siempre me encantó desde chiquita, crecí escuchando bandas como Sin bandera y Belinda, pero a mí me gustaba mucho más la música que oían mis papás: Niche, Fania, Joe Arroyo, Fruko, Sandro, Nino Bravo, Piero o Raphael, pero mi artista favorito en el mundo es Juan Luis Guerra.

Mi camino en el pop lo trazó Juan Pablo Vega, un cantautor y productor increíble, que ahora es amigo mío y con el que tengo una canción”.

Le puede interesar: Empresa de J Balvin, entre las 100 más innovadoras en el mundo

¿Hubo algún clic que la llevó a mirar la música como una profesión?

“Hace 4 o 5 años compuse tres canciones que hacen parte de mi primer álbum llamadas Electricidad, A la medida y Cóseme, donde hablo de tres temas muy importantes para mí que son los trastornos de alimentación que padecí durante un gran tiempo al tener tanta exposición desde chiquita y el bullying colectivo, también hablo del embarazo no deseado, que aunque no me pasó es una historia de un personaje que interpreté en una novela, y Cóseme que siento fue la con la que yo dije voy a arriesgarme a hacer música.

Eso pasó después de un evento muy desafortunado, yo tengo una escuela de actuación para niños y una de mis alumnas se quitó la vida a los 16 años, en un momento de mucha depresión, así que pensé que si bien a mí no me ha dado depresión y de pronto no la entiendo sentía que tenia la responsabilidad, a través de la música, de hablar de esto y ese fue el clic”.

¿Qué proyectos musicales vienen para lo que resta del año?

“El año pasado lancé el álbum Narices frías con 16 tracks, fue bastante ambicioso, y ahora estoy enfocada a terminar mi libro Joaquín, inspirado en una de mis canciones de mi primer álbum y lo que quiero hacer es un libro de una no autora para no lectores”.

¿Y la actuación...?

“El año pasado terminé mi álbum, lo lancé en mayo y desde entonces me dediqué a actuar. Protagonicé una serie para Disney, en portugués, que se verá en Brasil y luego en el resto del mundo, donde estará doblada, estuve seis meses viviendo en Brasil, aprendiendo el idioma, y enero regresé a Colombia y dije que este año no iba a actuar, no voy a hacer ningún proyecto audiovisual, me voy a dedicar a mi música. Este año 2023 será 100 % musical”.