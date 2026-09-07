Antonio Caballero vuelve con una obra que va más allá de la política

Hace varios años un reseñista de la prensa nacional dijo sobre un libro de Antonio Caballero que estaba “escrito en inteligente”. Probablemente, para que la frase fuera redonda, habría que decir que el periodista bogotano escribía “en inteligente y en elegante”. Durante una época larga, los lectores de prensa abríamos las revistas Semana y Arcadia no para saber sobre qué había escrito cada vez Caballero –sus temas fueron siempre los mismos: el fracaso de la guerra contra las drogas, los sinsentidos del imperialismo, las groserías de la clase política– sino para paladear su prosa irónica, elegante. La editorial Penguin Random House acaba de publicar Mientras pasaba por ahí, una antología de las piezas sobre artes plásticas escritas por Cabellero en la prensa; y de reeditar Sin remedio, su única novela, e Historia de Colombia y sus oligarquías. EL COLOMBIANO conversó con Mario Jursich, albacea de la obra de Antonio, sobre el archivo de un periodista que no se cansó de caricaturizar a su clase social y de escribir sobre lo divino, lo taurino y lo humano.

Hablemos de tu historia con el archivo de Antonio Caballero...

“Cuando empezó El Malpensante, hicimos un libro como promoción para suscribirse a la revista. Se llamaba Paisaje con figuras y recogía textos que Antonio había publicado sobre artes plásticas, literatura y vida cultural, fundamentalmente en Cambio 16, en España. Hicimos una primera edición en 1996 y dos reediciones, en 1998 y 1999. Hubo una cuarta edición que salió en 2009. Cuando llegó el momento de hacer esta última edición del libro, me reuní con Antonio y le propuse que hiciéramos algo diferente. Lo reorganizamos de otra manera y, además, le añadimos algunos textos. Yo era muy consciente de que había muchísimo más material, pero el libro no podía crecer tanto. A comienzos de enero de 2020, Antonio me llamó para preguntarme si conservaba fotocopias de esos textos viejos que no se habían incluido en Paisaje con figuras. Yo tenía bastante material. Nos vimos un par de veces, pero llegó la pandemia. Él quería volver a hacer el libro con una selección diferente. Tuvimos un par de sesiones, discutimos muchas cosas y Antonio rescató textos que tenía por ahí. Él nunca tuvo propiamente un archivo, así que ha tocado reconstruirlo poco a poco. Pero vino la pandemia y Antonio murió en 2021. Hace dos años, su hija empezó una negociación con Penguin Random House para republicar la obra de Antonio. La idea es que sean diez libros, que aparezcan en aproximadamente cinco años, empezando con estos tres”.

Supongo que la reconstrucción de ese archivo se ha hecho revisando publicaciones, revistas y otras fuentes...

“Es un trabajo que seguimos haciendo porque Antonio empezó a trabajar profesionalmente a una edad inverosímil: los 16 años. Ya entonces ilustró cubiertas de libros de su padre, hizo colaboraciones con El Tiempo y una que otra pilatuna en El Siglo. Fueron más de 50 años de escribir y dibujar de manera ininterrumpida, a veces escribiendo varios artículos a la semana. El archivo es gigantesco. A mí me entregaron el computador de Antonio para hacer un inventario de lo que había ahí. Había en la casa de la exmujer, de Alexandra Sámper, un sinnúmero de cajas que contenían toda clase de material: cosas que habían aparecido en Semana, en Cambio-16, alguna que otra en revistas francesas de los años 60, cuando él estudiaba en París, y colaboraciones que hizo en Inglaterra. Luego fuimos descubriendo que Antonio muchas cosas se las había llevado para Tipacoque, Boyacá. Por ejemplo, apareció una versión escrita a máquina por él, con tachones y correcciones, de Sin remedio. Habíamos empezado pensando que eso no existía. Entonces, desde hace dos años estamos reconstruyendo ese archivo y una parte considerable del trabajo ha sido revisar, uno por uno, los medios en los que Antonio colaboró, a veces durante periodos larguísimos y, en otros casos, durante un número más acotado de años”.

Con todo ese material, ¿cómo decidieron organizar los nuevos libros?

“Empezamos a hacer libros con una premisa: en la medida de lo posible, todos tenían que tener algo que se pudiera llamar valor agregado, y en cada uno de los títulos eso significa cosas diferentes. En el caso concreto de Mientras pasaba por ahí, pude volver, con la ayuda de una chica en Madrid, a mirar una cantidad enorme de los artículos que él fue publicando entre los años 80 y más o menos los 2000. Entonces surgió la idea de convertir Paisaje con figuras en dos libros diferentes. Uno es este que ya salió, dedicado en exclusiva a textos sobre artes plásticas. Y un segundo, que va a aparecer el próximo año con el título Con acritud, que reúne textos sobre literatura, entrevistas con autores, reseñas de libros y reflexiones sobre la vida cultural española y colombiana. Puedo estar equivocándome un poco en los números, pero en Paisaje con figuras había 45 textos sobre arte. Ahora creo, si no recuerdo mal, que hay 91. El libro prácticamente se duplicó en tamaño. Además, fuimos descubriendo que Antonio, cuando iba a las exposiciones, a menudo hacía dibujos rápidos. Eran como una especie de ayuda memoria de las cosas que veía y son muy diferentes de las caricaturas a las que normalmente estamos acostumbrados”.

¿Qué encontraron en el caso de Sin remedio y qué material adicional incluyeron?

“Había unas pocas correcciones últimas que había hecho Antonio y lo que hicimos fue añadir un apéndice. Por un lado, incluimos una conferencia que Antonio dio en la Casa Silva sobre los poemas del libro. También incluimos una entrevista muy larga que le contestó a un profesor estadounidense, que había hecho su tesis doctoral sobre novela colombiana de la segunda mitad del siglo XX. Esa entrevista es rigurosamente inédita”.

Generalmente, la imagen que se tiene de Antonio Caballero es la del columnista semanal dedicado a la política, pero tuvo muchas más facetas. ¿Qué permite descubrir este trabajo con su archivo?

“Eso es parte de las cosas que muestran Mientras pasaba por ahí y Con acritud. Antonio hizo montones de cosas que son muy sorprendentes. Alguna vez entrevistó a Octavio Paz, reseñó, en el momento en que salió, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Hay una cantidad de materiales que están dispersos y que el público colombiano no ha leído. Y hay una nota distintiva en todo ese material: a pesar del tiempo que ha pasado, la calidad de la escritura es altísima. Esa es una de las razones por las cuales vale mucho la pena republicar ese material. Es casi como un modelo para periodistas culturales sobre cómo afrontar muy distintas materias. Y eso aplica para este libro sobre arte, pero en el otro también se verá. Algunas de estas piezas aparecieron hace casi 50 años y, sin embargo, conservan una lozanía, una frescura que deriva justamente de la buena prosa que tiene”.

En esa cercanía con la obra de Antonio Caballero, ¿has encontrado material inédito?